Nouvel entraîneur de l’OM, Marcelino ne fait déjà pas l’unanimité au sein du vestiaire. Son message ne passe pas bien au sein du groupe parce que pas assez clair.

Mercato OM : Pau Lopez met Marcelino en difficulté

Après le départ de Igor Tudor, Pablo Longoria s’est positionné pour faire venir Marcelino à l’Olympique de Marseille. Le technicien espagnol est loin de faire l’unanimité aux yeux des analyses sportifs, mais maintenant aux yeux de certains de ses joueurs à l’OM.

Dimanche, l’OM était opposé à Toulouse FC dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Les deux équipes se sont quittées sur la pelouse du stade Vélodrome sur un score nul (0-0). À la sortie de cette rencontre, le gardien marseillais Pau Lopez a laissé filtrer un élément explicatif du manque de succès de l’équipe phocéenne et c’est le coach qui est directement remis en cause.

En effet, Pau Lopez estime que le message de Marcelino ne passe pas bien dans le vestiaire olympien. « Peut-être qu’il nous manque de mieux comprendre ce que nous demande le coach (Marcelino). Surtout défensivement, mais également offensivement.» Le problème de l’OM pourrait donc déjà se situer à ce niveau, la mauvaise compréhension des consignes de Marcelino par ses joueurs.

Et les piètres résultats de l’Olympique de Marseille ne rassurent pas. Daniel Riolo, sur RMC, a déclaré : « Je suis très inquiet pour l’OM », qui a selon lui sans doute commis l’erreur de virer Tudor. « Au moins, avec ce que Tudor proposait, ce football total un peu fou avec des prises de risque, j’ai beaucoup kiffé », dit le journaliste de RMC avant d’ajouter : « Là je m’ennuie et je ne vois pas d’issue. Je pensais Marcelino un peu plus souple, or il ne l’est pas. Et s’il y a déjà un joueur qui commence à dire ‘on ne comprend pas bien’, ça veut dire en gros ‘on ne comprend rien’. »