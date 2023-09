Suite à la crise qui secoue l’OM, Frank McCourt s’est entretenu ce mardi avec Pablo Longoria et Marcelino débouchant à une ferme décision en interne.

OM : Pablo Longoria et Marcelino vont présenter leur démission

Après le match nul contre Toulouse (0-0) dimanche dernier, l’Olympique de Marseille s’offre une crise violente et sans précédent. Tout a débuté lors d’une réunion qui s’est tenue ce lundi soir entre les supporters marseillais et leurs dirigeants. Les Ultras ont fait part de leur mécontentement concernant la politique menée par Pablo Longoria et ont exigé le départ collectif de la direction de l’OM.

Absent lors de cette rencontre, Marcelino n’a pas apprécié la tournure ces événements et l’atmosphère tendue qui règne à présent autour de l’OM. Face à cette situation, le technicien espagnol se dit prêt à démissionner de son poste dans les prochains jours. Il a fait part de son intention à son vestiaire, estimant que sa présence n'aurait plus de sens si Pablo Longoria venait à quitter la présidence de l'OM.

En effet, le président de l’Olympique de Marseille, lui-même sous la pression des supporters, songeait déjà à quitter ses fonctions dans la nuit avec effet immédiat. Alerté par ces secousses, Frank McCourt a rapidement organisé une réunion en visioconférence avec Pablo Longoria et Marcelino pour tenter de résoudre cette crise. Mais cette intervention n’a visiblement pas suffi à convaincre les deux Espagnols de rester.

Une officialisation imminente à l'Olympique de Marseille

La radio Cope assure en effet que Pablo Longoria a finalement pris la ferme décision de présenter sa démission de la présidence de l’OM. En solidarité avec lui, Marcelino devrait également quitter le club phocéen à moins de deux jours d'un match crucial contre l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa. Cette décision a été prise à l'issue de leur conversation intense avec Frank McCourt.

L'officialisation de leur départ est imminente. Plusieurs médias européens confirment cette tendance, annonçant que les deux postes au sein de l'OM seraient à présent vacants. Le club phocéen devrait donc rapidement trouver leur remplaçant pour la suite de la saison. Ses secousses auront forcément un impact sur le sportif. À voir dans quel état l’équipe phocéenne se présentera lors de ces prochaines rencontres.