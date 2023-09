Le départ de Lionel Messi en fin de saison dernière a, semble-t-il, totalement libéré un joueur du PSG. Une révélation-choc livrée ce mercredi par L’Équipe.

Mercato PSG : Lionel Messi a ridiculisé Vitinha

Visiblement, les deux saisons de Lionel Messi au Paris Saint-Germain ont été marquées par des tensions et des désaccords au sein de l'équipe, en dehors de ses 32 buts et 35 passes décisives en 75 matches toutes compétitions confondues. À en croire L'Équipe, une vive altercation aurait éclaté lors d'un entraînement la saison précédente, où Lionel Messi aurait lancé des mots très durs à Vitinha. « Non seulement tu es faible, mais en plus, tu me fais mal », aurait sermonné la star argentine. Cet épisode aurait fait beaucoup de mal à la confiance du milieu de terrain portugais, qui aurait même envisagé un départ, avant que son compatriote Danilo Pereira ne le retienne.

Ciblé par Neymar après une défaite à Monaco (3-1), début février 2023, ce dernier n'ayant pas hésité à critiquer Luis Campos sur le mercato estival 2022 jugé raté, Vitinha a pu compter sur le soutien indéfectible de certains de ses partenaires, dont Danilo Pereira, derrière lui pour l'inciter à ne pas lâcher. Et depuis le début de la saison, Vitinha retrouve de sa superbe et représente, désormais, un rouage essentiel de l'équipe de Luis Enrique sur ces premiers matchs.

Vitinha élu homme du match lors de PSG-Dortmund

Désigné homme du match mardi soir lors du match de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, Vitinha a été dans tous les bons coups du Paris Saint-Germain. Rayonnant au milieu de terrain aux côtés de Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery, l’international portugais de 23 ans a délivré une passe décisive à Achraf Hakimi pour le deuxième but des Rouge et Bleu. Au micro de RMC Sport, le compatriote de Cristiano Ronaldo est revenu sur ce succès en marge de la rencontre.

« C’est une grande victoire, ça c’est le plus important. Manuel Ugarte, est très important dans cette équipe, il joue un rôle décisif, mais tous les autres, y compris les remplaçants sont très importants. Et cette saison l’union du groupe, c’est ce qui est très important. Je pense que la seule chose qui nous a manqué, c’est de marquer. On a eu les occasions, on peut marquer en première mi-temps, mais on ne l’a pas fait. La différence on a réussi à la faire en deuxième. Après Dortmund a cherché aussi à revenir, mais on a très bien défendu pour maintenir le score », a déclaré Vitinha.