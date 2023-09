A deux jours du choc entre le Stade Brestois et l'OL, un forfait a d'ores et déjà été confirmé dans les rangs lyonnais par Fabio Grosso.

OL : Dejan Lovren absent face à Brest

Il devait revenir la semaine dernière après une absence de longue durée. Mais un coup au bassin est venu retarder l'échéance. Plus apparu sous le maillot de l'OL depuis le 14 mai dernier en match officiel, Dejan Lovren voit encore son retour être retardé.

Absent de l'entraînement ce jeudi, le défenseur croate est forfait pour le déplacement à Brest, et va continuer de soigner sa blessure au dos. Pour rappel, il n'a pas participé à la préparation estival avec les Gones cet été, et avait bénéficié de quelques minutes en amical face à Auxerre durant la trêve. Reste à savoir si Fabio Grosso fera appel à lui une fois que son retour à la compétition sera confirmé. En ce qui concerne le reste du groupe, aucune absence à prévoir pour le moment à Lyon.

La première de Fabio Grosso très attendue à Lyon

Ce n'est pas le match le plus simple quand on vient d'arriver sur le banc de l'OL, mais cela permettra de voir le travail accompli cette semaines par les Gones. Arrivé lundi, Fabio Grosso ira à Brest avec sa nouvelle équipe samedi pour tenter de ramener quelque chose de Francis Le Blé. Pour rappel, la situation de l'Olympique Lyonnais au classement est inquiétante, et la première victoire de la saison en championnat se fait attendre par des supporters plus que jamais lassés par les déconvenues qui s'enchaînent ces dernières saisons. Un succès à Brest permettrait aux joueurs de se donner une belle bouffée d'oxygène.