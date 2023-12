Auteur d'une excellente performance au Stade Louis II, Dejan Lovren n'a pas pu contenir sa joie après la victoire 1-0 de l'OL face à l'AS Monaco.

Monaco - OL : Le coup parfait des Gones au Stade Louis II

Un gros coup pour tout relancer et enfin enclencher la véritable renaissance. C'est ce qui résume l'énorme performance réalisée par l'Olympique Lyonnais vendredi soir au Stade Louis II. En ouverture de la seizième journée de Ligue 1, Pierre Sage et son équipe sont allés réaliser le hold-up parfait, en s'imposant sur le fil 1-0. L'unique but, qui fait le bonheur des Gones et Dejan Lovren, est l'œuvre de Jeffinho annoncé sur le départ, en toute fin de rencontre. Cette belle victoire, seulement la troisième de la saison, permet à l'Olympique Lyonnais de respirer un gros coup et de ressortir de la zone rouge. Même s'ils ne sont toujours pas loin de la relégation, l'OL n'est plus dernier de Ligue 1.

Dejan Lovren savoure la belle victoire lyonnaise

Tout va bien, du moins, pour le moment à l'Olympique Lyonnais. Les Rhodaniens sont désormais sur deux victoires consécutives après le succès 3-0 assuré contre Toulouse FC. De quoi rendre Dejan Lovren fou de joie. L'international croate pense que l'OL a su répéter la belle performance produite face aux Toulousains. Le défenseur se réjouit d'un succès assuré devant un adversaire « qui a beaucoup d’expérience » et face à qui ils savaient que la tâche allait être dure. Les hommes de Pierre Sage ont tout donné sur le terrain avec notamment une bonne première période. « Tout le monde va chanter dans le vestiaire », a-t-il ajouté dans un éclat de rires.

Dejan Lovren à fond derrière Jeffinho

Auteur de ce qui est peut-être déjà l'un des buts les plus importants de la saison de l'Olympique Lyonnais, Jeffinho s'est attiré encore plus l'admiration du vestiaire des Gones. Au micro de Prime Video, Dejan Lovren a assuré être très content pour le Brésilien et pour toute l’équipe. En effet, Jeffinho est annoncé ces dernières heures sur le départ de l'OL, avec un retour dans son pays et plus précisément à Botafogo.