Alors que le président de l’OM, Pablo Longoria, vit peut-être ses dernières semaines à la tête du club, une profonde discorde agite les supporters.

Crise à l’OM : Pablo Longoria, la fracture se creuse entre les supporters

La situation reste très préoccupante à l’Olympique de Marseille, qui est plongé dans une crise sans précédent. Tout a basculé lundi dernier à la suite d’une réunion tumultueuse entre les dirigeants du club et les représentants des supporters. Ces derniers se sont plaints de l’absence de résultats, des décisions inappropriées de l’entraîneur, ainsi que du manque d’implication des dirigeants.

Les ultras ont même exigé la démission de l’intégralité du directoire de l’OM à coup de « menaces », d’accusations graves et de propos violents. Cette réunion chaotique a débouché sur un départ prématuré de Marcelino, moins de trois mois seulement après son arrivée. Profondément marquée par ces événements, toute la direction marseillaise a aussi pris du recul. Le président Pablo Longoria et aucun des principaux dirigeants du club ne seront présents à Amsterdam, où l'OM affronte ce jeudi soir l'Ajax en Europa League.

C’est donc pour la première que le club phocéen se retrouve sans un véritable pilote sous l’ère Frank McCourt. Même si Pablo Longoria n’a pas abdiqué, le dirigeant espagnol assure que « les limites ont été dépassés » par les ultras emmenés Rachid Zeroual ou encore Christian Cataldo, figures historiques des tribunes marseillaises. Dans de telles conditions, il est difficile de le voir continuer à son poste.

Une forte mobilisation pour le maintien de Pablo Longoria

Mais face à cette crise extra-sportive, bon nombre de supporters de l'OM ont aussi décidé de se mobiliser pour apporter leur soutien à Pablo Longoria et à son équipe. Un appel a été lancé sur les réseaux sociaux, invitant tous les amoureux du club à se rassembler devant le centre d'entraînement de la Commanderie ce samedi 23 septembre à midi. L'objectif de ce rassemblement est de manifester un soutien pacifique à la direction du club.

Le communiqué appelant au rassemblement stipule clairement que toute « forme de violence ne sera pas tolérée ». Les supporters marseillais souhaitent ainsi montrer leur passion pour le club et leur solidarité envers leurs dirigeants, malgré les tensions récentes. Cette mobilisation vise à faire entendre la voix des supporters qui restent derrière leur équipe dirigeante et à montrer que l'OM est plus qu'un simple club de football pour eux.

L’une des anciennes gloires de l’OM, Eric Di Méco, estime aussi que Pablo Longoria devrait terminer la saison à l'OM afin de sortir par la grande porte. « Il doit rester président de l’OM », a-t-il indiqué sur les ondes de RMC. Reste à savoir si le soutien des supporters pourra contribuer à apaiser la crise qui secoue actuellement l'Olympique de Marseille. Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir du club, où Frank McCourt prévoit un profond changement en interne.