Après le beau match nul obtenu à Séville mercredi soir, le RC Lens va tenter de gagner son premier match en Ligue 1 dimanche, avec un effectif diminué.

RC Lens : Massadio Haïdara absent face à Toulouse, Wahi et Machado incertains

Le match à Séville a laissé des traces sur les organismes lensois. Si les Sang et Or sont parvenus à récupérer le point du nul, plusieurs joueurs ont du mal à se remettre de cette rencontre à haute intensité. Présent ce vendredi en conférence de presse, Franck Haise a fait un point sur son effectif, et les nouvelles ne sont pas très bonnes. Un forfait est d'orest et déjà acté, avec la blessure de Massadio Haïdara, survenue à l'entraînement, lui qui était entré en jeu mercredi soir. Le défenseur du RCL est touché à la cuisse et ne peut tenir sa place face à Toulouse.

Concernant Elye Wahi et Deiver Machado, les deux hommes sont incertains ce vendredi. Pour l'attaquant lensois, sa présence samedi soir relève du miracle à l'heure actuelle, lui qui souffre de tensions musculaires récurrentes. Le staff n'a pas l'intention de prendre le moindre risque. Quant à Machado, il souffre des adducteurs, mais aucune décision n'a été prise pour le moment.

Le RCL veut confirmer son regain de forme

La performance du RC Lens à Séville n'est pas passée inaperçue. 18es et derniers de Ligue 1, les Sang et Or ont rendu une très belle copie, et ont repris de la confiance à quelques jours d'affronter le Téfécé à Bollaert. Franck Haise a confirmé en conférence de presse que son équipe avait montré un meilleur visage, mais la principale question est de savoir si elle sera capable de reproduire cette prestation. "En effet, on a d'abord individuellement été meilleurs, avec des meilleures choses que depuis le début de saison. Sur l'aspect athlétique et d'intensité aussi. C'est une de nos valeurs. Le haut niveau amène cette exigenre à chaque fois, donc la question c'est allons être capables de refaire ça ? Réponse dimanche à 15h.