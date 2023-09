Dimanche, le Stade Rennais FC jouera son match de la 6e journée de Ligue 1 face à Montpellier HSC avec une absence supplémentaire, celle de Arnaud Kalimuendo qui rejoint Martin Terrier en dehors du groupe. Pour cette rencontre, Bruno Génésio a dressé un groupe de 21 joueurs.

Déplacement difficile pour le Stade Rennais FC à Montpellier

Les joueurs du Stade Rennais FC seront sur la pelouse du stade de La Mosson demain dimanche sur le coup de 17h. Cette affiche entre le 15e au classement de Ligue 1 et le 9e est déjà importante pour chaque partie. Le coach de Rennes veut se rapprocher le plus possible des 5 premières places du championnat de Ligue 1.

Pour sa part, Michel Der Zakarian cherchera à s’éloigner de la zone de relégation. Le MHSC est tout simplement à la frontière de la zone rouge où se trouvent le RC Lens, Clermont Foot et l’Olympique Lyonnais. Aussi bien pour Rennes que pour Montpellier, ce match est d’une grande importance.

Gardien : Mandanda - Gallon - Lambert,

Défenseurs : G. Doué - Assignon - Omari - Wooh - Theate - Belcocian - Truffert,

Milieux : Santamaria - Matic -Le Feu - Rieder - Bourigeaud - Blas - D. Doué,

Attaquants : Gouiri - Lambourde - Salah - Yildirim