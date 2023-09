Pour le baptême de Fabio Grosso sur le banc, l'OL s'est incliné à Brest (1-0) ce samedi en fin d’après-midi. Une défaite de trop pour Alexandre Lacazette.

Alexandre Lacazette pense que l’OL « joue avec la peur »

L’Olympique Lyonnais s'est incliné sur la pelouse de Brest ce samedi (1-0) pour la première de son nouveau coach, Fabio Grosso. Si les Bretons sont sur le toit de la Ligue 1 après ce match, les Gones s'enfoncent en bas du classement et plongent un peu plus dans la crise. Alexandre Lacazette n’a pas fait dans la langue de bois au coup de sifflet final de l’arbitre de ce match comptant pour sixième journée de Ligue 1.

« On joue avec la peur. Vu la situation, c’est compliqué. Je vais faire attention à ce que je dis, car je n’ai pas envie de déraper, mais ça se répète, c’est toujours pareil, on se dit les choses dans le vestiaire et on fait encore les mêmes choses sur le terrain. C’est pas facile. À nous de trouver des solutions de l’intérieur… », a lancé l’attaquant lyonnais avant de sonner la mobilisation autour du nouveau coach.

« Aujourd’hui, on a un nouveau coach, qui installe de nouvelles choses, une mentalité différente. Je pense qu’il faudra être patient avec lui. Que tout le monde puisse comprendre ce qu’il veut et avancer tous ensemble… On a changé de coach parce qu’on était en crise (…) On va continuer à travailler et espérer mieux pour le prochain match. En tant que capitaine, j’essaie de parler, d’aider mes partenaires. Ce n’est pas facile, car c’est une situation nouvelle pour beaucoup de personnes, moi le premier », a ajouté l’ancien buteur d’Arsenal.

Fabio Grosso n’accable pas ses joueurs

Alors que le capitaine Alexandre Lacazette a eu des mots forts à l’issue du match contre le Stade Brestois, le nouvel entraîner de l’Olympique Lyonnais n'a pas lui aussi apprécié la prestation de ses joueurs. « Ça n'a pas été un grand match. On a constaté qu'on avait des difficultés, on n'a pas beaucoup d'intensité. Il faut augmenter notre niveau. On a joué contre une équipe en pleine confiance, mais j'y crois », a déclaré Fabio Grosso. Malgré cette nouvelle défaite et ce manque d'investissement dans l'état d'esprit; le successeur de Laurent Blanc refuse de baisser les bras et est convaincu de parvenir à inverser la tendance.

« Je veux travailler, rester avec eux. Il faut assumer les responsabilités, savoir ce qu'on peut faire mieux. Pas en le disant, mais en le faisant. Les joueurs ont été courageux, mais notre intensité a été trop basse. On n'a pas gagné beaucoup de duels. Il faut qu'on grandisse sur ces situations-là, et on va travailler pour le faire. On sait où on se trouve, c'est un moment difficile. Ça ne va pas changer dans une, deux ou trois semaines. Il faut du temps. Ce sera un parcours très difficile », a ajouté l’ancien défenseur lyonnais.