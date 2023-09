Entraîneur intérimaire suite à la crise à l'OM, Jacques Abardonado était en conférence de presse ce mercredi soir et a lâché un indice sur le départ de Marcelino.

Crise à l'OM : Jacques Abardonado a appris le départ de Marcelino tard dans la nuit

C’est la crise à l’Olympique de Marseille qui vient d’officialiser le départ de son entraîneur Marcelino. Cette décision intervient à la suite d’une réunion tumultueuse entre la direction du club et les représentants des groupes de supporters qui s’est tenue lundi soir à la commanderie. Vexé par les « menaces » proférées par les supporters, Marcelino n’a pas perdu de temps pour rendre sa démission.

Malgré l’intervention de Frank McCourt pour tenter de résoudre cette crise qui secoue l'OM, le technicien espagnol avait déjà pris sa décision au lendemain de cette rencontre tumultueuse avec les supporters. Il avait même déjà informé ses joueurs de sa démission. La preuve, Jacques Abardonado, présent en conférence de presse ce mercredi soir, a révélé qu’il avait appris sa nomination la veille de l’annonce officielle du départ de Marcelino. « Je l'ai appris hier soir très tard par le biais de David Friio qui m'a appelé », a-t-il confié.

Jacques Abardonado a des idées pour vaincre l'Ajax Amsterdam

Natif de Marseille, qui a débuté sa carrière de joueur à l’OM (1998-2001), Jacques Abardonado va assurer l’intérim après le départ de Marcelino et il ne cache pas son enthousiasme. Il s'est dit fier de pouvoir représenter le club dans cette période difficile. Il dirigera l'équipe lors du match crucial contre l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa.

Concernant ce match européen, Jacques Abardonado a d'ailleurs expliqué qu'il avait discuté avec David Friio, un autre membre du staff, et qu'ils avaient des idées pour obtenir un résultat positif. « On échange avec David Friio, ça fait trois ans qu'on se connaît. On a beaucoup échangé hier soir par téléphone puis ce matin. On a des idées, vous les verrez demain sur le terrain », a-t-il déclaré. Malgré la crise qui secoue le club phocéen, Abardonado a appelé les joueurs à se concentrer sur le match et à donner le meilleur d'eux-mêmes en vue de revenir des Pays-Bas avec un résultat positif.