Récemment, des rumeurs ont évoqué une possible rétrogradation d’Achraf Hakimi au PSG sous les ordres de Luis Enrique. Le coach espagnol a parlé du joueur après le choc contre l’OM.

Achraf Hakimi en danger dans les matchs de LDC ?

D’après le journal L’Équipe, Achraf Hakimi pourrait être en danger cette saison au Paris Saint-Germain. Excellent depuis le début du présent exercice et très proche de Kylian Mbappé, le latéral droit de 24 ans pourrait en effet faire les frais d'une recherche d'équilibre de l'équipe quand Nordi Mukiele et Nuno Mendes seront de retour à la compétition.

Le quotidien L’Équipe explique que certaines sources au PSG pensent que Luis Enrique pourrait, dans les matchs à enjeux comme la Ligue des Champions, placer un élément plus défensif côté droit, et donc Mukiele pour laisser un côté gauche plus offensif avec Nuno Mendes. Interrogé sur l’international marocain hier soir après le Classique contre l’Olympique de Marseille, le successeur de Christophe Galtier a lâché des propos qui prennent le contrepied total de toutes ces rumeurs.

Luis Enrique s’enflamme pour Achraf Hakimi !

Alors qu’il bénéficie d’une plus grande liberté de jeu depuis l’avènement de Luis Enrique, Achraf Hakimi est rayonnant cette saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Dimanche soir, à l’occasion de la démonstration offensive contre l’OM, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1, le défenseur formé au Real Madrid a inscrit le premier but des Rouge et Bleu d’un coup franc lumineux des 25 mètres, logé dans l’angle fermé de Pau Lopez.

Intraitable dans le couloir droit de la défense parisienne, c’est encore lui qui envoie un missile sur le poteau, repoussé par le dos du gardien puis poussé au fond des filets par Randal Kolo Muani (2-0, 37e). Une prestation XXL saluée par le public du Parc des Princes qui lui a fait une standing ovation au moment de sa sortie à la 83e minute de jeu. En conférence de presse, Luis Enrique n’a pas tari d’éloges à l’endroit de son numéro 2.

« C'est un joueur avec de très bonnes qualités, notamment sur coup franc. Il travaille sur ça durant les entraînements. Il peut nous donner énormément. C'est un défenseur, mais il peut être milieu et attaquant. C'est un bonheur pour un entraîneur d'avoir un joueur comme ça », a déclaré l’ancien coach du Barça. Difficile de voir comment un tel entraîneur peut se passer d’un tel joueur justement dans les matchs à enjeux.