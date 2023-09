Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, a communiqué son groupe pour affronter l’OM ce dimanche soir, au Parc des Princes, en clôture de la 6e journée de Ligue 1.

PSG : Nuno Mendes absent, Luis Hernandez présent pour affronter l’OM

Pour la réception de l'Olympique de Marseille ce dimanche lors du Classique, le coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a dévoilé un groupe de 20 joueurs pour le choc de la sixième journée de Ligue 1. Comme déjà annoncé par le club de la capitale française, Kang-In Lee a rejoint sa sélection coréenne pour participer aux Jeux asiatiques du 19 septembre au 8 octobre. Dans le rayon des blessés, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes ne sont pas aptes à 100% pour cette rencontre et ne figurent donc pas dans le groupe de Luis Enrique, tout comme Hugo Ekitike.

Pensionnaires de l'infirmerie, Marco Asensio est aussi forfait. Arnau Tenas, Alexandre Letellier ainsi que Ethan Mbappé ne sont pas retenus pour cette rencontre. Et comme indiqué samedi soir, Lucas Hernandez est bien apte à jouer contre l’équipe de sa ville natale. Fabian Ruiz fait son retour au milieu de terrain et Nordi Mukiele est, lui aussi, bien présent.

En face, Geoffrey Kondogbia est bel et bien forfait avec l’Olympique de Marseille. Annoncé incertain samedi, l’ancien milieu de terrain de l'Atlético de Madrid a manqué les matchs contre Brest et Nantes. Jacques Abardonado doit également se passer d'Ismaïla Sarr, touché avec sa sélection, et Pape Gueye, toujours suspendu en raison du contentieux avec Watford dans son transfert à l'OM en 2020.

Le groupe du PSG pour affronter l'OM :

Gardiens : Navas, Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Mukiele, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Kurzawa

Milieux de terrain : Ndour, Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Danilo, Soler

Attaquants : Mbappé, Kolo Muani, Ramos, Barcola, Dembélé.