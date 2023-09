Le défenseur de l’OM, Samuel Gigot, a livré son analyse sur la défaite de son équipe face au PSG (4-0), dimanche soir, et n’a pas caché sa frustration.

OM : Samuel Gigot crache ses vérités à ses coéquipiers

L'Olympique de Marseille a subi une lourde défaite contre le Paris Saint-Germain lors du Classico du dimanche soir, en perdant 4-0 dans cette rencontre comptant pour la 6e journée de Ligue 1. Au-delà du score, la prestation des joueurs de l’OM suscite le mécontentement de nombreux supporters, y compris dans le vestiaire phocéen. Samuel Gigot, par exemple, n'a pas mâché ses mots à l’issue de la rencontre.

Le défenseur français de l'OM a pointé du doigt le manque d'agressivité et de solidité de ses coéquipiers lors du match contre le PSG. Dans des propositions sans équivoque, il a déclaré : « quand vous jouez avec aussi peu d'envie, ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut un peu plus leur rentrer dedans, on les a trop respectés. Je pense qu'on manquait un peu de c******* ce soir, mais tous ensemble ».

Les critiques de Samuel Gigot rejoignent celles de nombreux observateurs de l'OM qui ont été consternés par la performance décevante de l'équipe phocéenne lors de ce Classico. Après le match nul face à l’Ajax Amsterdam (3-3) en Ligue Europa, l'entraîneur intérimaire Jacques Abardonado n'a pas trouvé la solution pour rivaliser face au PSG, qui a pris le contrôle du match dès le début et n'a jamais regardé en arrière.

L'Olympique de Marseille devra vite se ressaisir

À noter que la défaite contre le PSG intervient dans un contexte déjà difficile pour l'OM, qui traverse une crise extra-sportive en raison de tensions entre la direction du club et les groupes de supporters. Cette défaite lourde contre leur rival historique ne fait qu’amplifier la situation et suscite des interrogations sur l'avenir du club.

La réaction de Samuel Gigot montre aussi que la frustration au sein de l'effectif de l'OM est palpable. Les joueurs et les supporters espèrent sans aucun doute que l'équipe sera en mesure de se relever rapidement. Pour cela, les Phocéens tenteront de s’imposer samedi prochain sur la pelouse de l’AS Monaco.