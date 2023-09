En clôture de la sixième journée de Ligue 1, le PSG a battu l’OM au Parc des Princes ce dimanche soir devant un invité spécial dans les tribunes.

Le PSG se balade devant l’OM (4-0)

Le Paris Saint-Germain affrontait son pire ennemi, l’Olympique de Marseille dans un Parc des Princes en feu, ce dimanche soir, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Et le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'OM. Jacques Abardonado, l’entraîneur intérimaire marseillais, pourtant rassuré après le 3-3 à l'Ajax Amsterdam dans un scénario un peu fou, a décidé d'instaurer un 5-3-2 pour résister à la puissance offensive des Rouge et Bleu. En face, Luis Enrique a voulu enflammer le Classique avec un 3-4-3, qui s’appuyait sur quatre attaquants : Mbappé, Dembélé, Kolo Muani et Barcola, à la surprise générale.

Et finalement, il n'y a pas eu de match ou presque tant le Paris SG a dominé les débats. Un match qui a très vite tourné en faveur des hommes de Luis Enrique avec un premier but à la 8e minute sur un magnifique coup franc d‘Achraf Hakimi. Le PSG calme ensuite le jeu, mais continue le pressing. À la 37e minute, Randal Kolo Muani fait le break et marque son premier but avec le PSG. De retour des vestiaires, l’OM a fait des changements offensifs, mais les Rouge et Bleu sont toujours au-dessus.

À peine revenu sur le terrain, à la 47e minute, Gonçalo Ramos ouvre son compteur sous ses nouvelles couleurs, 3-0 pour l’équipe de Luis Enrique. L’attaquant portugais de 22 ans s’offre même un doublé à la 89e minute de jeu. Avec un score de 4 buts à 0, le PSG passe devant l’OM au classement et prend la 3e place. Une belle victoire des hommes de Luis Enrique devant un invité très spécial dans les tribunes du Parc des Princes.

L'émir du Qatar présent au Parc des Princes pour PSG-OM

Tamim ben Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, était dans les tribunes du Parc des Princes pour assister au premier Classique de la saison contre l’Olympique de Marseille ce dimanche soir lors de la sixième journée de Ligue 1. Pour rappel, l’antre du PSG avait accueilli le dirigeant qatari pour la dernière fois lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich la saison dernière. Si ce Classique du football français réunit chaque saison toujours autant de téléspectateurs, du beau monde est également aperçu en tribunes comme c’est le cas avec Tamim ben Hamad Al Thani.