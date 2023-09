La possible de voir Christophe Galtier sur le banc de l’OM cette saison se concrétise. Les négociations ont débuté entre les deux parties.

Mercato OM : Pablo Longoria entame des négociations avec Christophe Galtier

Ce choix risque d’enflammer la colère des supporters de l’Olympique de Marseille. Quelques jours après la démission surprise de Marcelino, choqué par les « menaces » proférées lors de la rencontre entre les groupes des supporters marseillais et les dirigeants du club, Pablo Longoria s’active en coulisse pour un nouvel entraineur. Si Jacques Abardonado assure l’interim sur le banc phocéen, cette solution n’est que provisoire.

Le président de l'OM devra trouver un nouvel entraîneur plus expérimenté. Plusieurs pistes sont déjà explorées par la direction de l’OM. Si les noms de Jaime Pacheco, Roberto Donadoni et Julen Lopetegui sont évoqués, les dirigeants marseillais se tournent aussi vers Christophe Galtier. Cette dernière option semble se concrétiser ces derniers jours. Christophe Galtier est libre de tout contrat depuis son départ du Paris Saint-Germain cet été et connait très bien la Ligue 1, ce qui correspondrait parfaitement aux critères de la direction de l’OM. RMC Sport confirme en effet que les dirigeants marseillais ont entamé des négociations avec l’ancien entraîneur du LOSC pour le convaincre de prendre les rênes de l’équipe première cette saison.

Christophe Galtier en pleine hésitation

L’intérêt de l’OM pour Christophe Galtier n’est pas nouveau. Son nom était apparu sur le radar des Marseillais en fin de saison dernière afin de succéder à Igor Tudor. À l’époque, Galtier avait alors demandé à ses représentants de décliner l’approche de l’OM, en raison de questions financières et de sa situation contractuelle avec le PSG. Désormais, il est libre de tout contrat, la possibilité de le voir prendre les rênes de l'OM est plus concrète que jamais.

Toutefois, le timing de cette nomination est délicat, car le club phocéen traverse une crise sportive et des tensions avec ses supporters. Son bref passage chez le rival parisien risque aussi de faire grincer des dents chez les supporters. Quoi qu’il en soit, les négociations seraient en cours entre la direction de l’OM et le natif de Marseille en vue de trouver un accord.