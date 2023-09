La crise à l’OM a plombé le moral du peuple marseillais qui souhaite désormais la vente de l’OM aux Saoudiens pour ramener la paix. La twittosphère est en folie depuis la nuit dernière après la lourde défaite 4-0 du club phocéen face au PSG, son plus grand rival.

Crise à l'OM : Encore combien de temps pour la Team Frank McCourt ?

Frank McCourt peut-il encore tenir les commandes de l’Olympique de Marseille dans ces conditions de grave crise ? Alors que la vente OM est souhaitée depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, l’homme d’affaires américain s’accroche à la formation phocéenne.

Le fait est que Pablo Longoria, que Frank McCourt a mis à la tête du club au départ de Jacques-Henri Eyraud, lui ferait croire qu’une relance durable de l'Olympique de Marseille dans le trio de tête en Ligue 1 lui permettra de vendre cette équipe à un prix incroyable. L’américain sait autrement qu’il n’a ni le temps de gérer le club ou même l'envie de venir régulièrement à ses matchs.

Pour preuve, lors du classico PSG-OM d’hier dimanche, il n’était pas présent au Parc des Princes alors que l’équipe traverse une des plus graves crises de son ère. Tous ces manquements de Frank McCourt et la crise supporters-dirigeants provoquent une dégénérescence du club qui pourrait lui faire perdre beaucoup plus. Sur le réseau social X, les langues, anti-Frank McCourt, favorables à la vente OM, se délient.

Comme le journaliste Nabil Djenlit, plusieurs fans du club souhaitent un changement. Il a écrit posté : « Dans une période compliquée, Frank McCourt a encore brillé par son absence. Gouverner à coup de communiqués, c'est comme le faire avec des ordonnances. Si ça ne l'intéresse pas, qu'il vende." Pour lui, lors du classico PSG-OM : "Le PSG n'a ni souffert ni forcé..." Et dans ce match, en regardant les joueurs phocéens, on avait "Comme le sentiment d'une présence absente de l'OM..." Un groupe "inexistant à tous points de vue. Gênant."

L'écart de niveau laissait penser à "un match de Coupe de France entre une L1 et une R1 ?... La crise structurelle à la crise sportive... L'OM va connaître des semaines difficiles", ajoute sans réserve le journaliste de France Football et d’RFI.

Quelques extraits des appels à la vente OM