Suite au départ de Marcelino, l’OM tente de faire venir Christophe Galtier. Mais un obstacle majeure entrave déjà son arrivée à Marseille.

Mercato OM : Christophe Galtier ne fait pas l'unanimité à Marseille

L’Olympique de Marseille traverse actuellement une période difficile. En ce début de saison, le club phocéen est en quête d’un nouvel entraîneur afin de succéder à Marcelino, qui a démissionné de son poste moins de trois mois après son arrivée. Vexé par les intimidations proférées lors de la rencontre entre les supporters marseillais et la direction du club, le technicien espagnol a fait le choix de s’en aller, mettant l’OM dans une situation délicate.

Si Jacques Abardonado a été nommé entraîneur par l'intérim, cette solution n’est que provisoire. D’ailleurs, la direction de l’OM a déjà engagé des efforts pour recruter un entraîneur plus expérimenté, Christophe Galtier est l’un des candidats privilégiés. Les journaux L'Équipe et Le Parisien confirment des contacts récents entre les dirigeants marseillais et l'entraîneur français, libre depuis la fin de son passage au PSG cet été.

Après une première tentative manquée cet été, la direction de l’OM est donc entrée à nouveau en contact avec Christophe Galtier en vue de le convaincre de prendre les rênes de l’équipe première. Le natif de Marseille ne serait pas insensible à cette approche. Mais un obstacle sème le doute sur son éventuelle arrivée à Marseille.

Des supporters s'opposent à sa venue à l'Olympique de Marseille

La Minute OM assure en effet que les proches de l’ancien entraîneur du LOSC et de l’ASSE lui déconseilleraient fortement de rejoindre le club présidé par Pablo Longoria. Cela suffira-t-il à convaincre Christophe Galtier de repousser définitivement les approches marseillaises ? Pour le moment, les deux parties continuent d'échanger concernant une éventuelle collaboration, même si le natif de Marseille n'est plus vraiment le bienvenu dans sa ville natale.

La possible arrivée de Christophe Galtier ne fait guère l’unanimité à Marseille en raison de son expérience au PSG. Les supporters de l'OM ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux depuis la parution de cette information. Le hashtag #GaltierNotWelcome est actuellement repris en boucle sur la toile et continue de gagner du terrain. À travers ce hashtag, les fans de l'OM expriment leur opposition à l'arrivée de Christophe Galtier au club. Reste à savoir cela sera suffisant pour éloigner l’ancien Parisien du banc marseillais.