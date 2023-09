Prêté par le PSG, Xavi Simons réalise un début saison prometteur au RB Leipzig. Au point où le club allemand vient de faire une annonce sur son avenir.

Mercato PSG : Le RB Leipzig souhaite conserver Xavi Simons

Le Paris Saint-Germain a été l’un des grands acteurs du mercato, en recrutant une dizaine de joueurs cet été. Xavi Simons fait notamment partie des joueurs qui ont rejoint le club de la capitale durant cette fenêtre de transfert. L’ailier droit néerlandais avait une clause de rachat très faible incluse dans son contrat au PSV qui a été levée par le PSG.

Cependant, le joueur de 20 ans ne défendra pas les couleurs du Paris SG cette saison, puisqu’il a été prêté au RB Leipzig. Et l’ancienne pépite du FC Barcelone s’est très vite adapté au style de jeu offensif de sa nouvelle équipe et enchaine de belles prestations en Bundesliga. Il comptabilise déjà 3 buts et 5 passes décisives en 5 matchs de championnat. Un début de saison tonitruant de Xavi Simons qui donne déjà des idées aux dirigeants.

Même si prêt ne comporte par d’option d’achat, la direction du RB Leipzig espère en conférence le jeune attaquant néerlandais au terme de la saison encore. C’est Kicker Max Eberl, directeur sportif du RB, qui a lui-même vendu la mèche. « Bien sûr, nous avons l’intention de prolonger cela dans le meilleur des cas. Xavi connaît un très bon départ et il réalise actuellement un très bon parcours. Je pense que nous le lions actuellement émotionnellement au RB Leipzig. Il s’identifie à nous, à l’équipe et au club. Nous essayerons de faire en sorte qu’il reste plus longtemps avec nous à l’été 2024 », a-t-il déclaré.

Il reste à savoir si le PSG acceptera de se séparer définitivement de son jeune joueur lors du mercato estival. Cela semble peu probable, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi devrait probablement rappeler Xavi Simons en fin de saison.