À quatre jours du déplacement au stade de l'Aube pour défier l'ESTAC, l'ASSE enregistre une absence de taille ce mardi à l'entraînement.

ASSE : Anthony Briançon absent de l'entraînement

Petite alerte pour Laurent Batlles ce mardi, à quatre jours du déplacement dans l'Aube. Titularisé samedi dernier au Moustoir lors de la victoire 1-0 des Verts à Concarneau, Anthony Briançon n'était pas présent à l'entraînement du jour selon les dernières informations divuluées par Evect. Le défenseur stéphanois aurait tout simplement été ménagé par son staff, et serait resté faire un travail en salle.

Homme providentiel de l'effectif de Laurent Batlles, Anthony Briançon a disputé 24 matchs de championnat l'an dernier, et n'a pas été épargné par les pépins physiques. Cette saison, il a pris part à six rencontres de Ligue 2 et compte bien réussir à faire une saison pleine pour aider les Verts à retrouver l'élite du football français.

Ibrahima Wadji toujours pas prêt à reprendre l'entraînement

Sa blessure à la cheville a du mal à se remettre. Absent depuis le 12 août dernier, Ibrahima Wadji n'a toujours pas retrouvé le chemin de l'entraînement collectif, et continue d'effectuer de la course individuelle.

Auteur d'une première saison brillante l'an dernier sous le maillot de l'ASSE avec 12 buts inscrits en 30 matchs de championnat, l'attaquant sénégalais avait un rôle à jouer cette année avec le départ de Jean-Philippe Krasso. Malheureusement pour lui, sa blessure est en train de contrecarrer ses plans, et il sera dans l'obligation de retrouver rapidement son niveau pour espérer gagner sa place durant le reste de la saison.