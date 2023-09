Lundi soir, Javier Tebas a annoncé la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid pour l’été prochain. Le club madrilène a réagi à cette sortie sur la star du PSG.

Javier Pastore : « Plus de 70 à 80 % de chance que Kylian Mbappé vienne l'année prochaine »

À la recherche de nouvelles têtes de gondoles pour sa Liga depuis les départs de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar, Javier Tebas fait une cour assidue à Kylian Mbappé, dont le nom est régulièrement associé au Real Madrid. Dans un entretien accordé à la chaîne espagnole Movistar+, le président de la Liga a ainsi lâché une grosse révélation sur l’avenir de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

« Est-ce que je suis convaincu de son arrivée la saison prochaine ? Convaincu non, mais je suis persuadé que ce championnat est fait pour lui. Si je devais donner un pourcentage ? Je dirais qu'il y a plus de 70 à 80 % de chance qu'il vienne l'année prochaine », a confié l’avocat de 61 ans. « De grands joueurs sont venus ici. C'est important pour la Liga qu'ils viennent, mais ce n'est pas une question de vie ou de mort. La vie ou la mort, c'est que nous ayons de grandes équipes, que ce soit un championnat compétitif », a ajouté Javier Tebas. Une sortie qui a surpris plus d’un, même au Real Madrid.

« Florentino (Pérez) n'est même pas au courant » pour Mbappé

Après les propos de Javier Tebas concernant une arrivée de Kylian Mbappé en Liga la saison prochaine, c’est l’étonnement total au Real Madrid. À en croire la réponse de l’animateur de la célèbre émission espagnole El Chiringuito, Josep Pedrerol, les dirigeants des Merengues ne savent pas d’où le patron de la Liga tire son assurance quant à l’arrivée de Mbappé l’été prochain.

« Tebas a dit que Mbappé avait 70% de chance de venir à Madrid... sauf que Florentino Pérez n'est même pas au courant », a lâché le journaliste espagnol dans un grand éclat de rire. Du côté du PSG, Nasser Al-Khelaïfi travaille en coulisses pour convaincre son attaquant de 24 ans de signer un nouveau contrat pour éviter de le voir partir librement au terme de la saison en cours.