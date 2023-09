Alors que le Stade Rennais s'apprête à recevoir le FC Nantes dimanche prochain, un premier forfait se précise dans les rangs du SRFC.

Stade Rennais : Enzo Le Fée pourrait manquer le derby face à Nantes

Depuis son arrivée en provenance du FC Lorient cet été, Enzo Le Fée ne connaît pas un début de saison évident sous le maillot du Stade Rennais. Victime d'une fracture à un doigt qui l'a obligé à être opérer, le jeune milieu offensif est sorti sous les sifflets du Roazhon Park le 16 septembre dernier lors du match nul 2-2 des Rouge et Noir face au LOSC.

Dimanche à Montpellier, Enzo Le Fée a démarré la rencontrer sur le banc, et a effectué son entrée en jeu à un quart d'heure de la fin de la partie. Malheureusement pour lui, sa présence n'a été que de très courte durée. Sur un contact avec Joris Chotard, le joueur de 23 ans est mal retombé sur l'épaule gauche. S'il a essayé tant bien que mal de poursuivre la partie, il a finalement demandé le changement à la 81e minute, soit seulement 6 minutes après son apparition sur la pelouse de la Mosson.

Sa présence face au FC Nantes est très incertaine

Si aucun communiqué médical n'a été donné par le Stade Rennais depuis dimanche concernant Enzo Le Fée, sa présence face au FC Nantes dans 5 jours est fortement remise en cause. Après le triste match nul à la Mosson, Bruno Genesio s'était exprimé sur la blessure de joueur, et n'avait pas caché sa colère sur la décision de Stéphanie Frappart de ne mettre qu'un carton jaune à Joris Chotard.

" Sur cette action, j’ai un joueur blessé et l’adversaire ne prend qu’un jaune. On ne connaît pas encore la gravité de sa blessure mais, pour qu’il sorte alors qu’il venait d’entrer, c’est que la douleur était très forte." L'entraîneur du SRFC devrait donner plus d'indication en fin de semaine lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant match, mais le pessimisme est de mise.