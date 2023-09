Le dossier de la vente OM se concrétise. L’Arabie saoudite avance dans les négociations avec Frank McCourt au point où l’affaire serait proche d’être conclue.

Vente OM : Frank McCourt arrive à un tournant décisif

L'Olympique de Marseille a vécu une semaine tumultueuse marquée par une réunion tendue entre les supporters et la direction du club. Les tensions ont atteint un tel niveau que Pablo Longoria, le président de l'OM, et quatre de ses collaborateurs ont décidé de se mettre en retrait du directoire, invoquant des « menaces » et des « intimidations » à leur égard. De son côté, Marcelino a préféré démissionner de son poste de l’OM, laissant un vide à combler en ce début de saison.

Son départ soudain a ainsi conduit à la nomination de Jacques Abardonado à la tête de l'équipe première. Pablo Longoria, quant à lui, est revenu à ses fonctions avec le soutien sans faille du propriétaire de l'OM, Frank McCourt. Ce dernier a d’ailleurs déclaré qu'un « changement profond » était nécessaire pour donner au club phocéen « une véritable chance de se développer ». Cette mise au point de Frank McCourt suscite diverses interprétations dans la cité phocéenne.

Alors que certains membres de la direction de l’Olympique de Marseille se rapprochent de plus en plus d’un départ, la dissolution de plusieurs groupes d'ultras est également envisagée. Le propriétaire de l'OM devra ainsi prendre des décisions fortes dans les mois à venir, mais un changement encore plus radical se profile à l'horizon : le départ de Frank McCourt lui-même. Plusieurs sources confirment cette tendance.

Vente OM : Les négociations avec l’Arabie saoudite avancent

Si Frank McCourt a longtemps assuré à qui veut l’entendre que son club n’était pas à vendre, il semble qu’il est finalement changé d’avis. Le milliardaire américain attendrait juste de régler la crise qui ébranle l’OM avant de céder son bien. En attendant, l’Arabie saoudite intensifie toujours les discussions en vue de finaliser ce deal de grande envergure. « Cela ressemble à un tournant. Beaucoup de gens qui à l’époque étaient très peu au fait de la situation commencent à prendre conscience de ce qui se trame », a indiqué Thibaud Vézirian sur Team Football.

Dénigré sur les réseaux sociaux et accusé d’avoir fait de la vente OM son fonds de commerce, l’ancien journaliste de L’Équipe maintient jusqu’ici sa position initiale. Il se régale donc de « ce qui se trame » à Marseille et assure que cette possible transaction avance de manière significative. « Avant, le sujet n’était soi-disant qu’un serpent de mer, désormais, il est admis des contacts réguliers entre le clan McCourt et le Moyen-Orient. On avance tout doucement », a-t-il déclaré.

Thibaud Vézirian est même convaincu que les négociations entre le propriétaire de l’OM et l’Arabie saoudite avancent dans le bon sens et qu’elles aboutiront nécessairement à un accord entre les deux parties. « C’est inéluctable », a-t-il ajouté. Il explique avec conviction que l’homme d’affaires bostonien se prépare à céder le contrôle de l’Olympique de Marseille aux Saoudiens, même si aucune officialisation n'a encore eu lieu dans cette opération.

La crise actuelle, bien que difficile à gérer, risque de servir de catalyseur à un changement majeur dans l'histoire de l'OM. Frank McCourt, qui se montre très exigeant dans les négociations, est susceptible de céder les rênes à de nouveaux investisseurs, marquant ainsi un tournant décisif pour Marseille. Les prochains jours seront sans aucun doute cruciaux pour déterminer l’avenir du club phocéen à court terme.