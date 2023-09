Alors que l'OM est sur le point de dénicher son nouveau coach, Igor Tudor a contacté Pablo Longoria ces dernières heures.

Mercato OM : Pablo Longoria et Igor Tudor se sont parlé

Son nom a refait surface ses derniers jours dans la cité phocéenne. À la recherche de son nouvel entraîneur depuis lundi, l'OM a multiplié les pistes, et a même émis l'hypothèse de faire revenir Igor Tudor sur le banc. Le technicien croate était l’entraîneur de l’Olympique de Marseille il y a encore trois mois de cela, et a fini par s'en aller au terme d'une saison éprouvante mentalement. Lors de son arrivée, il était déjà vivement critiqué par les supporters, qui n'ont pas hésité à lui adresser une terrible bronca à l'occasion du premier match de Ligue 1 face à Reims l'an dernier (4-1).

Finalement, Igor Tudor est resté fidèle à ses valeurs, et a insisté sur son idée de jeu. La progression s'est fait ressentir, et l'OM a proposé un jeu séduisant sur la quasi-totalité de la saison, avant de vivre un sprint final difficile avec la perte de la deuxième place au profit du RC Lens. Depuis son départ de la Canebière, Igor Tudor est libre de tout contrat. Attentif à ce qu'il se passe à Marseille, le technicien croate a appelé Pablo Longoria ces dernières heures comme l'indique L'Équipe. Durant cet appel, un possible retour à l'OM n'a pas été évoqué. En revanche, l'ancien coach du Hellas Vérone voulait s'assurer que son ancien président se portait bien.

Gennaro Gattuso arrive à l'OM

C'est un autre homme au caractère bien trempé qui s'apprête à s'engager à l'OM pour succéder à Marcelino. Après plusieurs expériences, dont une au Milan AC et à Naples, Gennaro Gattuso est attendu à Marseille ce mercredi pour signer son contrat. L'ancien joueur italien, adepte du 4-3-3, va tenter de remobiliser un vestiaire qui accuse le coup ces derniers jours, notamment après la terrible déconvenue subie au Parc des Princes dimanche dernier face u PSG (4-0).

Gennaro Gattuso devrait diriger sa première séance d'entraînement dès jeudi, et prendre place sur le banc de l'OM à Monaco samedi soir.