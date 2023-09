En grande difficulté sur ce début de saison avec le Stade Rennais, Amine Gouiri a officialisé une importante décision mardi soir.

Stade Rennais : Amine Gouiri officialise son choix de représenter l'Algérie

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, et c'est désormais confirmé par le principal intéressé. Mardi en fin de journée, l'attaquant du Stade Rennais, Amine Gouiri, a annoncé via ses réseaux sociaux son choix de représenter l'Algérie. "Avec fierté, je vous annonce ma décision de rejoindre la sélection algérienne. Je défendrai corps et âme le maillot des Fennecs pour porter haut les couleurs de notre pays et contribuer à écrire les prochaines pages de sa riche histoire."

Dans son message, Amine Gouiri a également veillé à rendre hommage à l'Equipe de France. "Mes années passées en équipe de France resteront à jamais gravées en moi. Merci pour tout. L’heure est venue d’entamer un nouveau chapitre." Reste à savoir désormais si l'attaquant rennais pourra honorer sa toute première convocation avec les Fennecs lors de la prochaine trêve internationale.

Un début de saison délicat pour Amine Gouiri

Auteur d'un exercice prometteur l'an dernier, Amine Gouiri traverse une période beaucoup plus délicate en ce début de saison. Titularisé lors des 5 premières rencontres du SRFC, l'attaquant algérien n'a inscrit qu'un seul petit but, et peine à dynamiser l'animation offensive rennaise. De ce fait, Bruno Genesio l'a laissé sur le banc face au Maccabi Haïfa jeudi dernier (3-0), et plus récemment à Montpellier où les Bretons ont été tenus en échec 0-0.

Dimanche au Roazhon Park face au FC Nantes, l'entraîneur rennais pourrait une nouvelle fois laisser Amine Gouiri sur le banc, ou alors le titulariser pour essayer de le relancer.