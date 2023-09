Tout juste nommé entraîneur de l'OM pour le reste de la saison, Gennaro Gattuso a été présenté devant la presse ce jeudi et a fait de grandes annonces.

OM : Gennaro Gattuso n'a pas peur du contexte

Passé par le Milan AC et Naples en tant qu'entraîneur, Gennaro Gattuso va s'offrir une nouvelle expérience en milieu hostile. Nommé officiellement entraaîneur de l'OM, l'ex-international italien a dirigé son premier entraînement mercredi, et a convoqué ses joueurs à 10h ce jeudi pour une nouvelle séance. Derrière, il s'est présenté aux côtés de Pablo Longoria en conférence de presse, et a affirmé que le contexte local ne lui faisait pas peur. "Tout le monde était à disposition pour moi. Je remercie aussi les joueurs. Je sais que l'ambiance est chaude ici mais ça ne me fait pas peur."

Gennaro Gattuso ne va pas avoir le temps de s'adapter, et va rapidement devoir ramener des résultats positifs aux supporters. Son premier défi aura lieu dès samedi en Principauté face à l'AS Monaco, avant de découvrir l'Orange Vélodrome dans son costume d'entraîneur jeudi prochain à l'occasion de la réception de Brighton en Europa League.

"Personnellement, je ne suis pas fan du 4-4-2"

Voilà une déclaration qui devrait faire plaisir aux supporters de l'OM. Interrogé sur son style de jeu, et sur ce qu'à fait Marcelino auparavant, Gennaro Gattuso a déclaré qu'il n'était pas un adepte du 4-4-2, tout en louant le travail rendu par Marcelino depuis son départ la semaine dernière. "Je n'aime pas parler de mes prédécesseurs. Je ne suis pas fan des deux lignes de 4, pas fan du 4-4-2. Je préfère le 4-3-3 ou le 4-2-3-1. J'ai une vision du jeu différente de Marcelino."

Enfin, l'ancien milieu du Milan AC a expliqué ses méthodes, et a indiqué que le plus dur se jouerai la semaine à l'entraînement. "Les matchs, ils se gagnent sur les entraînements de la semaine. Il faut de l'intensité. Le foot moderne en a besoin. Il faut casser les lignes, avoir une équipe rapide... J'ai un staff d'adjoints, ils m'aident. On va être un peu stressant pour les joueurs mais on les respecte." Les joueurs sont prévenus.