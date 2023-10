Malgré la défaite à Monaco, Jonathan Clauss voit du positif dans la méthode de Gennaro Gattuso. Il estime que les efforts vont payer contre Brighton.

OM : Jonathan Clauss a apprécié le caractère de l'équipe contre Monaco

Tout n'est pas à jeter. Voilà ce que retient Jonathan Clauss, malgré la défaite de l'Olympique de Marseille contre l'AS Monaco samedi (3-2). Le latéral droit estime que l'équipe a fait de son mieux pour appliquer le plan de Gennaro Gattuso. Tout en concédant que cela prend du temps. « C’est rageant, on démarre super bien, on met les bons ingrédients, on se fait égaliser sur une erreur d’inattention. On revient et encore une fois on prend un but » a-t-il pesté au micro de Canal +.

En effet, le scénario est cruel pour le club phocéen. Gennaro Gattuso n'a également pas apprécié les 3 buts encaissés dans le match. « On doit s'améliorer mais l'état d'esprit m'a plu et la façon d'essayer jusqu'au bout de ne pas perdre. Il y a eu aussi un déséquilibre attaque-défense. On a tout de même créé des occasions » veut toutefois retenir l'entraîneur de 45 ans auprès de Canal +.

Jonathan Clauss se dit confiant contre Brighton

Si la défaite est souvent associée à l'échec, Jonathan Clauss n'a pas cette vision. L'international français estime que les efforts vont finir par payer. Et notamment lors de la réception de Brighton, le 5 octobre dans le cadre de la 2ème journée de la Ligue Europa. « Tout n’est pas à jeter, on est frustrés mais on doit continuer, ça va payer » promet-il. Un constat partagé par Gennaro Gattuso : « On a beaucoup raté au plan technique mais l'équipe a tout donné ».

Sur le plan sportif, c'est en tout cas une mauvaise opération. L'OM est huitième de Ligue 1 avec 9 unités après 7 journées, à une longueur du top 5. Cependant, l'écart pourrait être de 4 points si Reims (5ème, 10 pts) s'impose contre Lyon ce dimanche. Une victoire contre Brighton permettrait de lancer l'ère Gennaro Gattuso.