L’OL a été battu ce dimanche par le Stade de Reims (2-0) dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Après le match, Fabio Grosso a tenu un discours étonnant.

Ça ne s’arrange pas pour l’OL de Fabio Grosso

Plus rien ne va à l’Olympique Lyonnais. Le licenciement de Laurent Blanc et l’arrivée de Fabio Grosso sur le banc ne change rien à la situation des Gones. Dernier avant sa rencontre de cet après-midi, l’OL a subi une nouvelle défaite contre le Stade de Reims. C’est la cinquième défaite de l’équipe olympienne en Ligue 1 depuis le début de la saison. L’entraîneur italien dirigeait en Champagne son deuxième match sur le banc lyonnais en optant pour une défense à trois (Mata, O’Brien, Diomandé) et Mama Baldé comme avant-centre pour suppléer le capitaine Alexandre Lacazette suspendu.

L’envie de bien faire n’a pas masqué les carences individuelles et collectives du dernier de Ligue 1. Les coéquipiers d’Anthony Lopes ont malgré tout tenu bon en première période avant de craquer dans le temps additionnel sur un superbe coup de tête de Munetsi (1-0, 45e+1). Le gardien de but de l’OL ne pouvait pas faire grand-chose non plus sur une reprise d’Abdelhamid après une parade devant la tête d’Ito (2-0, 71e). Les sorties de Cherki et Tolisso dès la 53e minute peuvent laisser penser que Fabio Grosso continue de tâtonner. Mais l’ancien coach de Frosinone a une autre lecture du match.

Fabio Grosso a vu de la lumière dans le jeu de son équipe

Si les Lyonnais se sont inclinés une nouvelle en championnat cet après-midi, Fabio Grosso a vu du positif dans le match de ses hommes face au Stade de Reims. L’ancien coach du FC Sion a décelé des progrès au sein de son collectif et a tenu à le souligner après le match.

« Je dis tout le temps aux joueurs qu’il faut être conscient de pouvoir tout donner. Et il ne faut pas seulement le dire mais le faire. Et aujourd’hui, et c’est un peu bizarre de le dire après une défaite et vu notre début de championnat, mais aujourd’hui j’ai vu une petite lumière au fond. On va la suivre, courir fort pour aller la chercher », explique Fabio Grosso sur Amazon Prime avant d’évoquer ce qui n’a pas marché face à son homologue Will Still.

« Il y a des difficultés bien sûr, mais on fatigue un peu à jouer ensemble. Ça veut dire défendre et attaquer ensemble. Dès qu’on l’a fait, je pense qu’on est parvenu à se créer des occasions. Et là c’est le travail quotidien qui fait la différence. Rester concentrés dans les têtes et dans son esprit », ajoute l’Italien de 45 ans.