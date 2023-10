La vente OM, qui semblait sur le point de se concrétiser avec l'arrivée de l'Arabie saoudite et Zinédine Zidane, connaît un rebondissement inattendu.

Vente OM : Le brutal coup de frein pour les Saoudiens et Zidane

L’information s'était vite répandue sur la toile. La semaine dernière, la presse espagnole révélait que le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, avait contacté Zinédine Zidane pour lui offrir le poste d’entraîneur de l'OM, quelques jours avant la nomination de Gennaro Gattuso. Les deux parties ont échangé et la réponse de la légende du football français ne s’est pas fait attendre. Libre de tout contrat depuis sa deuxième démission du Real Madrid en juin 2021, Zinédine Zidane aurait décliné la proposition de la direction de l’OM, exprimant des doutes sur le projet actuel du club phocéen.

Cependant, l’entraîneur français serait ouvert à prendre les rênes de l’équipe première uniquement en cas de rachat de l’OM par des investisseurs plus fortunés. Du coup, France Bleu Provence a lâché une bombe sur le sujet, en révélant que Zinédine Zidane aurait déjà donné son accord à l'Arabie saoudite pour prendre les rênes de l’OM en cas de rachat du club. Il aurait été convaincu par le projet ambitieux de l’état saoudien. Il se serait engagé avec la monarchie saoudienne, sachant que la vente OM est imminente. Ces révélations ont rapidement suscité de l’enthousiasme chez les supporters marseillais et les paraissant de la vente OM.

Mais le journaliste Bastien Boris, correspondant à Dubaï de la chaîne i24News, explique que ce dossier est loin d’être réglé. Il a vite démenti une possible arrivée des Saoudiens et de Zinédine Zidane à l’OM. « Mes sources en Arabie saoudite, notamment au sein du PIF, avec qui j’ai pu m’asseoir le temps d’un café, démentent ces informations qui disent que Zidane a donné son accord en cas d’achat du club par Ryadh. […] Ce qui a été dit a été démenti par deux de mes sources, la première travaillant au sein du PIF, l’autre qui est proche de la succursale du fonds d’investissement chargé de développer le sport en Arabie saoudite », a-t-il assuré.

Zinédine Zidane a un plan précis pour la suite de sa carrière

Poursuivant, le journaliste Bastien Boris a fait une révélation de taille, en expliquant que Zinédine Zidane avait déjà d’autres plans pour la suite de sa carrière. L'ancien entraîneur du Real Madrid serait toujours enclin à succéder à Didier Deschamps à la tête des Bleus. « J’ai trop de respect pour Zidane pour parler à sa place, mais à terme, il est admis qu’il aimerait diriger l’équipe de France quand Didier Deschamps sera parti. En temps, Ryadh aimerait pourquoi pas qu’il entraîne un club en Arabie saoudite pour capitaliser sur lui et sa réputation », a conclu le correspondant.

À noter que Zizou est régulièrement annoncé dans le viseur du club saoudien Al-Hilal. Ces révélations remettent ainsi en cause la possibilité d'une vente de l'OM à l'Arabie saoudite, du moins en ce qui concerne l'arrivée de Zinédine Zidane sur le banc phocéen. Quoi qu’il en soit, ce dossier sensible reste très complexe. L’OM est dirigé par Gennaro Gattuso, et l’hypothèse d’un futur rachat du club par l'état saoudien reste en suspens.