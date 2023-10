Le nouvel entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso, travaille en coulisse sur son prochain mercato avec une priorité en ligne de mire.

Mercato OM : Gennaro Gattuso veut un attaquant cet hiver

Ses débuts en Ligue 1 ne se sont pas comme l'il l'espérait. Pour son premier match à la tête de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso a choisi de titulariser Joaquin Correa aux côtés d'Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang en attaque. Mais l’international argentin ne s’est pas montré à la hauteur des attentes placées en lui. Par conséquent, Gennaro Gattuso devrait effectuer quelques aménagements tactiques pour les prochains matchs.

Il devrait privilégier Ismaïla Sarr ou encore Amine Harit à place de l’Argentin. Ces deux solutions alternatives vont-elles suffire sur le long terme ? Pas si sûr, d’autant plus que l’OM risque de perdre plusieurs joueurs lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) prévue en janvier prochain. Conscient de cette situation, Gennaro Gattuso travaille donc en coulisse sur le prochain mercato hivernal. L’entraîneur italien ambitionne surtout de profiter de la prochaine fenêtre des transferts pour étoffer son attaque et a déjà une cible dans le viseur.

Gennaro Gattuso fonce sur Samuel Iling-Junior

Comme l’indique La Tribune OM, l’ancien coach de Naples et de l’AC Milan a demandé à Pablo Longoria de tout mettre en ouvre pour s’attacher les services du jeune ailier évoluant à la Juventus, Samuel IlingJunior. La direction marseillaise aurait même entamé les premières manœuvres en vue d’attirer l’international espoir anglais. « L'OM s’est renseigné concernant le joueur de la Juventus, Samuel Iling Jr. En manque de temps de jeu, la piste serait validée par Gennaro Gattuso qui voudrait un renfort sur le poste d'ailier gauche » indique la source.

Pablo Longoria entretient de bonnes relations avec la Juventus, ce qui devrait faciliter les négociations pour une éventuelle arrivée de Samuel Iling-Junior. Reste à savoir si l’OM passera à la vitesse supérieure sur cette piste offensive. Il faudra attendre l’ouverture du mercato hivernal pour être fixé. En attendant, des changements tactiques se profilent déjà à Marseille.