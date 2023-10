Sur une série de trois victoires de suite, l'ASSE veut poursuivre sur sa lancée face à Dunkerque mercredi. Lors de ce match, six joueurs seront menacés.

ASSE : Pas le droit au carton jaune face à Dunkerque

L'ASSE peut faire un gros coup mercredi soir. À l'occasion du match en retard de la 8e journée de Ligue 2, les Verts reçoivent Dunkerque à Geoffroy-Guichard avec l'objectif de se rapprocher du podium. Ce sera également l'occasion pour les joueurs de retrouver le public stéphanois, après trois rencontres d'affilée disputées à l'extérieur.

L'enjeu sera énorme pour Laurent Batlles et son équipe, et certains joueurs devront faire preuve de prudence durant cette rencontre. Six joueurs de l'AS Saint-Etienne, à savoir Ibrahim Sissoko, Dennis Appiah, Lamine Fomba, Benjamin Bouchouari, Dylan Batubinsika et Léo Pétrot, sont sur le coup d'une suspension en cas de carton jaune. Des éléments indispensables à l'effectif de l'ASSE qui devront se tenir face à Dunkerque pour ne pas mettre leur entraîneur dans l'embarras.

Ibrahim Sissoko, meilleur buteur de l'ASSE

Parmi les nombreux cadres de l'ASSE menacés de suspension, on retrouve l'attaquant malien Ibrahim Sissoko. Si ce dernier venait à être averti mercredi soir face à Dunkerque, nul doute que Laurent Batlles serait bien embêté. Avec l'absence d'Ibrahima Wadji, l'entraîneur stéphanois n'a pas vraiment d'autres profils capables de prendre la profondeur.

Arrivé cet été en provenance du FC Sochaux, Ibrahim Sissoko comptabilise déjà un total de 5 buts inscrits en seulement 8 matchs de championnat. Au classement des buteurs, il se positionne à la 3e place, et compte bien poursuivre sur sa lancée de ce début de saison. L'an dernier sous le maillot sochalien, il est parvenu à franchir la barre des 10 buts en Ligue 2, avec 13 réalisations en 35 matchs de championnat.