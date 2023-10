Avec l’opération Nuno Mendes, le PSG pense à recruter un nouvel arrière gauche lors du mercato hivernal. Mais le prodige portugais pourrait réserver une surprise.

Mercato PSG : Nuno Mendes va revenir « à un très haut niveau »

Blessé à l’ischio-jambier en mai dernier, Nuno Mendes a récemment été opéré avec succès en Finlande. Le latéral gauche de 21 ans va observer une période d’indisponibilité de quatre mois. Il ne rejouera donc plus avant 2024. Une situation qui pousse les dirigeants du Paris Saint-Germain à envisager sérieusement le recrutement d’un nouveau défenseur lors du mercato hivernal. Mais selon le médecin en charge de l’opération du jeune international portugais, l’ancienne pépite du Sporting pourrait être la grosse surprise de la seconde partie de saison puisqu’il reviendra à un très haut niveau.

« Il avait déjà été blessé en mai. Il avait été décidé de ne pas l’opérer, mais là, compte tenu de la situation et de cette rechute, il était nécessaire de le faire. Nous sommes très satisfaits de l’opération. Tout de suite, il a été dans un bon « mood ». C’est quelqu’un de calme, poli, agréable. Il est très bien entouré. Je suis très optimiste. C’est un jeune joueur, il a de grosses capacités de récupération. Nous avons fixé un plan de récupération très précis, qui a été communiqué par le club (environ 4 mois). Possible de le voir lors des matches à élimination directe en Champions League ? C’est totalement possible. Je suis convaincu qu’il reviendra à un très haut niveau », a déclaré le Docteur Lasse Lempainen au micro de L’Équipe. Le Finlandais a aussi évoqué la situation de Nordi Mukiele.

Lasse Lempainen optimiste pour Nordi Mukiele

Après plusieurs mois d’absence suite à une opération aux ischios réalisée du côté de Turku, près d'Helsinki, en Finlande, Nordi Mukiele est désormais de retour à la compétition. Le défenseur du Paris Saint-Germain est même entré en jeu lors de la démonstration de force face à l’OM (4-0), lors de la 6e journée de Ligue 1. Le chirurgien Lempainen s’est montré optimiste pour la suite. « Nordi aussi est un joueur rapide, explosif et puissant. Il avait besoin de temps pour bien récupérer. Lui aussi est jeune [25 ans], il va bien revenir », assure le partenaire du club de la capitale.