Présent ce mardi en conférence de presse à 24 heures du match face à Dunkerque, Laurent Batlles a confirmé le forfait d'un de ses attaquants.

ASSE : Le forfait d'Ibrahima Wadji acté par Laurent Batlles

Absent depuis plusieurs semaines suite à une blessure à la cheville, Ibrahima Wadji ne devrait pas retrouver les terrains avant la trêve internationale. L'attaquant sénégalais n'a toujours pas repris le chemin de l'entraînement collectif, et son entraîneur espère le voir revenir pour le choc face à Laval au retour de la trêve le 23 octobre prochain.

"Tout le monde est apte à l'exception d'Ibrahima Wadji encore en réathlétisation. Au mieux, on le reverra pour Laval, on ne peut pas trop anticiper la chose, on ne sait pas vraiment où on en est enfin on sait où on en est mais ce sera à la sensation par rapport à sa blessure", a déclaré Laurent batlles ce mardi en conférence de presse. Rien à signaler pour le reste de l'effectif, et les incercitudes concernant Stéphane Diarra et Mathieu Cafaro ne sont plus d'actualité.

Laurent Batlles déterminé à conserver la bonne dynamique

Après avoir fait le point sur son effectif, Laurent Batlles a évoqué la rencontre de mercredi face à Dunkerque. L'entraîneur stéphanois veut faire en sorte que son équipe conserve sa dynamique actuelle, et a rappelé l'importance de jouer pendant que les autres ne jouent pas. "On est pragmatiques, on doit continuer là-dedans tout en travaillant pour améliorer le contenu. (...) Demain, on a la chance de jouer alors que les autres ne jouent pas. On veut garder notre dynamique." Reste à savoir si les Verts parviendront à se défaire de leurs adversaires à Geoffroy-Guichard.