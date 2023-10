Est-ce déjà la fin de l’état de grâce pour Gianluigi Donnarumma au PSG ? Luis Campos ciblerait Mike Maignan pour renforcer la concurrence.

Mercato PSG : Luis Campos veut bloquer la signature de Mike Maignan

Gianluigi Donnarumma a été précédé au PSG par une glorieuse réputation de gardien de but très prometteur. Les années passent, mais l’Italien n’arrive pas à faire l’unanimité par son talent. Il a déjà encaissé 6 buts depuis le début de la saison, ce qui est un peu loin du rempart annoncé avant sa signature au Paris SG.

Désormais, l’heure serait à sa mise en concurrence. Pour preuve, le responsable sportif du club parisien, Luis Campos, aurait commencé à interférer dans les négociations en cours entre l’AC Milan et Mike Maignan. Alors que le club italien cherche à offrir une prolongation de contrat à l’ancien portier du LOSC, le PSG se serait positionné pour essayer de le détourner.

Selon Calciomercato, outre Chelsea FC qui connaît un début de saison difficile en Premier League, le Paris Saint-Germain se serait positionné pour essayer d’engager le natif de 28 ans, auteur de 73 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’AC Milan.

Le Paris SG déjà en pole position ?

Si les Rossoneri pensent convaincre leur portier en multipliant son contrat par deux, soit près de 3 millions d’euros, le PSG envisagerait de lui offrir plus. Cela tombe bien, les exigences financières de Mike Maignan sont bien au-delà de l’offre milanaise. Le natif de Cayenne demande 7 millions d’euros avant de se lier de nouveau à son club pour les cinq prochaines saisons à venir.

Le portier tricolore qui se sent proche des niveaux de Thibaut Courtois (Real Madrid) et Marc-André ter Stegen (FC Barcelone) exige le même traitement salarial. Autant dire que le PSG et Chelsea FC sont déjà en pole position sur la question de l’avenir du gardien de but international français.