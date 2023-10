Prêté avec option d’achat par l’OM cet été, Mattéo Guendouzi risque de retrouver par son ancien entraîneur Igor Tudor à la Lazio Rome.

Le 31 mai dernier, la direction de l’Olympique de Marseille officialisait le départ d’Igor Tudor. « On a accepté et respecté le souhait de notre coach de ne pas continuer l'aventure la prochaine saison », déclarait le président Pablo Longoria en conférence de presse. Arrivé pour prendre la relève de Jorge Sampaoli, le technicien croate a fait le choix de quitter l’OM, moins d’un an après sa venue.

Mercato OM : Igor Tudor dans le viseur de la Lazio Rome

Adepte d'une communication minimaliste vers l'extérieur, le coach de 45 ans justifiait sa démission inattendue pour des raisons personnelles. Igor Tudor affichait ainsi le souhait de passer plus de temps avec sa famille. Mais plus de quatre mois après son départ, l’ancien joueur de la Juventus pourrait reprendre du service, d’autant plus qu’il bénéficie d’une belle offre sur le marché.

Après l’AS Monaco qui s'intéresserait à son profil, un autre club européen envisagerait à présent de lui confier les rênes de son équipe première pour la suite de la saison. En effet, selon les informations de Tuttomercato, la Lazio Rome a coché le nom d'Igor Tudor en cas de départ de Maurizio Sarri. Le club romain connaît un début de saison décevant et occupe actuellement la 16e place de Serie A après 7 journées de Ligue 1. Ce manque de résultat ne joue pas en faveur de l’entraîneur italien qui pourrait être démis de ses fonctions dans les jours à venir.

Si son départ venait à se concrétiser, la direction de la Lazio pourrait se tourner sur Igor Tudor pour le remplacer. L’ancien entraîneur du Hellas Vérone est ainsi susceptible de faire son retour dans le championnat italien dès ce début de saison. Il pourrait ainsi retrouver un certain Mattéo Guendouzi, qu’il a eu sous ses ordres lors de son passage à l’OM. L’heure des retrouvailles entre les deux hommes pourrait bientôt sonner.