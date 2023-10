Le RC Lens a créé l’exploit en Ligue des Champions ce mardi soir, au Stade Bollaert, face à Arsenal. Après le match, Franck Haise a livré ses impressions.

Franck Haise : « Beaucoup de fierté »

Après son match nul héroïque à Séville le 20 septembre passé (1-1), le RC Lens a remporté son premier match de Ligue des Champions ce soir mardi à Bollaert. Cet exploit a bien évidemment fait le bonheur de Franck Haise. Pour Canal+ Foot, l’entraîneur du club lensois a commenté la victoire de ses hommes avec beaucoup de satisfaction.

« Il ne fallait pas s'affoler, car on avait bien commencé, avec 10 bonnes premières minutes. Puis on fait une erreur, mais ça arrive dans le football. Il faut rester calme, solide, serein. Mes joueurs ont fait quelque chose de bien. Il a aussi fallu deux, trois arrêts de notre gardien, mais notre succès n'est pas volé non plus », a déclaré le technicien français, qui a également rendu hommage à ses joueurs.

RC Lens : Franck Haise rend hommage à ses joueurs

En difficulté en championnat, le RC Lens réalise réalise pour le moment un parcours plus qu’honorable en Ligue des Champions. Vainqueur d’Arsenal, vice-champion en titre de Premier League, Franck Haise, le coach de l’équipe artésienne ne pouvait qu’être heureux au coup de sifflet final. Après avoir exprimé sa joie, le tacticien de 52 ans a rendu hommage à ses joueurs pour leur extraordinaire performance.

« On a bien travaillé sur les derniers jours, notamment sur la vidéo. C’est de la mécanique de précision et les joueurs ont été très bons de ce côté-là », ajoute Franck Haise. Les joueurs ont aussi loué le travail de leur coach à l’image du capitaine Brice Samba, le gardien de but. « Le coach est très bon, pour moi c'est le meilleur. Tout ce qu'il nous a dit c'est ce qu'il s'est passé. C'est très bien. On est fier de ce résultat-là, on a écouté les conseils du coach, on a réussi à les mettre en pratique, mais c'est très bien », a déclaré l’international tricolore de 29 ans.