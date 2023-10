Prêté par le PSG au RB Leipzig cet été, Xavi Simons affole déjà la Bundesliga si bien que son avenir fait déjà parler. Mais Luis Enrique a déjà pris sa décision concernant le milieu offensif de 20 ans.

Mercato PSG : Le RB Leipzig veut garder Xavi Simons

Après seulement six matches de Bundesliga, Xavi Simons a conquis le public et les dirigeants du RB Leipzig. Auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 6 journées de championnat, le milieu offensif néerlandais marche sur les nuages et a su remplacer valablement Christopher Nkunku, qui a rejoint les rangs de Chelsea cet été. Forcément, le joueur formé Barça attire l’intérêt de grands clubs européens comme le FC Barcelone et Manchester City. De son côté, le club allemand a déjà exprimé officiellement son souhait de conserver son numéro 20 actuel au-delà de sa période de prêt.

« Xavi Simons a pris un très bon départ et il est en train de faire une très bonne saison. Je pense que nous sommes en train de le lier émotionnellement au RB Leipzig. Nous essayons de faire en sorte qu'il reste avec nous à l'été 2024 », confiait récemment Max Eberl, qui a depuis quitté ses fonctions de directeur sportif du RB Leipzig. Mais à Paris, l’avenir de Xavi Simons aurait déjà fait d’échanges entre l’entraîneur Luis Enrique et la direction du club de la capitale.

Luis Enrique attend Xavi Simons au PSG en fin de saison

Si la position du principal concerné n’est pas encore connue, le Paris Saint-Germain aurait d’ores et déjà tranché son cas. En effet, d’après les renseignements obtenus par 90 min, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, aurait clairement fait comprendre au RB Leipzig que Xavi Simons n'était pas à vendre l’été prochain. Le portail sportif explique que l’entraîneur parisien Luis Enrique mise sur le jeune international néerlandais pour les années à venir. Au terme de la saison en cours, Simons devrait donc revenir en France pour défendre les couleurs de son club formateur à compter de l’exercice 2024-2025. Surtout que des joueurs comme Carlos Soler, Hugo Ekitike et Fabian Ruiz pourraient quitter le Paris SG lors des prochains mercatos.