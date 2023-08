Arrivé l'été dernier en provenance de Valence, Carlos Soler a connu une première saison plutôt difficile du côté du PSG, au point qu'un départ est évoqué.

Mercato PSG : Carlos Soler ne veut pas quitter le Paris SG

Après une saison très compliquée au Paris SG, Carlos Soler peine à s'imposer comme un titulaire dans le club de la capitale. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives sous les couleurs parisiennes en 35 rencontres, l'Espagnol semblait sur la liste des transferts. Cependant, du côté du joueur, on ne l'entend pas de cette oreille, puisque l'international de la Roja a affirmé qu'il souhaite rester au club, dans un entretien accordé au journal Le Parisien.

« ​Aujourd’hui, je me sens bien, en confiance, et je pense que je peux montrer un bien meilleur visage et que je peux aider le PSG, mes coéquipiers et le club. C’est en tout cas ce que je veux faire. Je veux rester à Paris, il n’y a aucun doute. C’est un grand club, avec une équipe au top qui a tout ce qu’il faut pour continuer à grandir. » Reste maintenant à savoir si Nasser al-Khelaïfi saura faire preuve de patience pour le milieu de terrain, tandis que le dossier Verrattisemble être la priorité dans ce secteur de jeu.

Carlos Soler s'explique sur ses difficultés lors de sa première saison

Arriver dans un nouveau club n'est jamais simple, et ça, Carlos Soler en a fait l'expérience. Arrivé à la toute fin du dernier mercato estival, le joueur n'a pas pu faire la tournée de préparation avec ses coéquipiers, ce qui a rendu la situation encore plus complexe, comme l'explique le principal intéressé. « Quand je suis arrivé, les gars avaient déjà joué cinq ou six matchs. Quand on débarque dans un si grand club, il est difficile de se faire une place parmi les joueurs de l’équipe. »

Gage à lui de montrer qu'il peut s'imposer dans l'effectif du PSG cette saison, alors que le milieu de terrain parisien pourrait encore connaître de nombreuses transformations.