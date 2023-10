Sur une série de trois victoires consécutives en championnat, l'ASSE veut frapper un gros coup face à Dunkerque. Découvrez la compo.

ASSE-Dunkerque : Le podium en ligne de mire

À l'occasion du match en retard de la 8e journée de Ligue 2, l'ASSE reçoit Dunkerque ce mercredi à Geoffroy-Guichard. Si le stade sera loin d'être plein avec seulement 10 000 personnes attendues pour cette affiche, l'enjeu sera immense car les stéphanois peuvent frapper un grand coup au classement. En cas de succès, ce qui serait le quatrième de suite, les Verts reviendraient à un point du podium avant la réception de l'AC Ajaccio samedi prochain.

Une remontée express, alors que l'ASSE était dans le bas de tableau il y a un peine un mois. La victoire à Caen le 16 septembre dernier a débloqué quelque chose de très positif au sein du groupe, et tout le monde semble véritablement concerné par l'objectif initial qui consiste à faire remonter Saint-Etienne dans l'élite du football français la saison prochaine.

Hormis Ibrahima Wadji, tout le monde est apte

Tout sourit aux Verts ces dernières semaines. Les résultats sont là, et les blessures se font de plus en plus rares. Ce mercredi, seul Ibrahima Wadji, touché à la cheville et sans doute absent jusqu'à la trêve, ne prendra pas part à la rencontre. Si Stéphane Diarra et Mathieu Cafaro étaient incertains, les deux hommes forts de l'ASSE seront bien présents et Laurent Batlles aura de quoi faire pour composer son onze de départ, qui devrait logiquement ressembler à celui aligné à Troyes samedi dernier.

La compo probable de l'ASSE face à Dunkerque

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, D. Batubinsika, A. Briançon, L. Petrot

Milieux de terrain : A. Moueffek, F. Tardieu, B. Bouchouari

Attaquants : M. Cafaro, I. Sissoko, S. Diarra