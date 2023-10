Alors que le PSG s'apprête à défier Newcastle en Ligue des Champions, Achraf Hakimi a reçu une excellente nouvelle à quelques heures du coup d'envoi.

PSG : Achraf Hakimi sélectionné avec le Maroc

C'est tout sauf une surprise après les dernières performances d'Achraf Hakimi sous le maillot du Paris Saint-Germain. Le latéral droit parisien a logiquement été convoqué par Walid Regragui pour le prochain rassemblement des Lions de l'Atlas. Ces derniers joueront dès le 14 octobre prochain à l'occasion d'un match amical face à la Côte d'Ivoire, avant de recevoir le Libéria trois jours plus tard dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2024.

Lors du dernier rassemblement, le Maroc n'a disputé qu'un seul match amical face au Burkina Faso, quelques jours seulement après le terrible tremblement de terre qui a coûté la vie à plusieurs milliers de personnes. Lors de cette rencontre, Achraf Hakimi a disputé les 90 minutes, et son équipe s'est imposée 1-0 grâce à un but du Marseillais Azzedine Ounahi.

Achraf Hakimi survole ce début de saison

Depuis le début de la saison, Achraf Hakimi est sans doute le meilleur parisien. Déjà buteur à trois reprises toutes compétitions confondues, dont deux buts à suivre face au Borussia Dortmund (2-0) en Ligue des Champions, et contre l'OM quelques jours plus tard sur un magnifique coup franc (4-0), le défenseur marocain est dans tous les bons coups.

Ce mercredi à Newcastle, il sera bien évidemment titularisé d'entrée dans son couloir droit, et son immense activité offensive pourrait faire des misères à la défense anglaise. Son association avec Ousmane Dembélé est de plus en plus devastatrice, et sa qualité de frappe est également un atout indéniable. Nul doute que le défenseur parisien sera scruté de très près ce soir sur la pelouse de St James' Park.