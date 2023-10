Opposé à Dunkerque mercredi soir, l'ASSE est allée chercher une quatrième victoire de suite. Toutefois, Laurent Batlles n'était pas totalement satisfait.

ASSE-Dunkerque : Saint-Etienne fait une grosse opération

Il y avait un énorme coup à jouer, et l'ASSE n'a pas gâché l'opportunité. Dans un Geoffroy-Guichard bien vide à cause de l'horaire de la rencontre (18h45) et de la fermeture des deux kops, sanctionnés par la commission de discipline, les Verts ont longtemps buté sur la défense de Dunkerque, avant de réussir à trouver l'ouverture. À la 82e minute, c'est Ibrahim Sissoko qui libère Saint-Etienne sur penalty, avant un coup franc sublime de Mathieu Cafaro quelques minutes plus tard.

Grace à ce succès (2-0), l'AS Saint-Etienne remonte à la 5e place au classement de la Ligue 2, avec un seul petit point de retard sur le podium. Samedi prochain, les Verts joueront de nouveau à domicile, avec la réception de l'AC Ajaccio à Geoffroy-Guichard avant la trêve internationale.

Laurent Batlles affirme qu'il y a encore du travail

Si l'ASSE a fait une superbe opération, Laurent Batlles n'a pas été totalement convaincu par le contenu de la rencontre. Selon lui, il y a encore beaucoup de point à améliorer, notamment pour rivaliser face au grosses équipes du championnat. "C’est une série qui est très intéressante pour nous en terme de points. Après il est vrai qu’on doit faire beaucoup mieux mais ça fait malgré tout partie du football et de ce championnat. Je pense que quand on va jouer contre des équipes un peu plus haut classées, ça sera surement plus difficile et on ne pourra pas se permettre de subir autant de choses."

Nul doute que la trêve internationale qui débute la semaine prochaine devrait permettre à Laurent Batlles de travailler sur les défauts de son équipe, observés mercredi soir.