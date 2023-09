Titulaire à seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery est la nouvelle coqueluche du PSG. Une ascension qui ne manque pas de faire ironiser son entourage.

Mercato PSG : La promotion de Warren Zaïre-Emery « c’est un peu comme si un CP dirigeait les 6e »

Révélation de ce début de saison dans la capitale, Warren Zaïre-Emery veut absolument garder les pieds sur terre et ne pas brûler les étapes. Le nouvel entraîneur des Rouge et Bleu est d’ailleurs déjà convaincu par les qualités de son joueur, qui a débuté toutes les rencontres cette saison. Titulaire sous les ordres de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, le jeune coéquipier de Kylian Mbappé a également été surclassé en équipe de France Espoirs, où le nouveau sélectionneur Thierry Henry lui a confié directement le brassard de capitaine.

Et dans l’entourage du natif de Montreuil, cette promotion extraordinaire étonne et ne manque pas de faire rire. « C’est un peu comme si un CP dirigeait les 6e. Mais sa légitimité, il la gagne sur le terrain », a notamment confié un proche de Zaïre-Emery au micro du journal Le Parisien. Convaincu par son Titi et menacé par d’autres cadors européens, le Paris SG s’active pour blinder l’avenir de son crack.

Prolongation à venir pour Warren Zaïre-Emery

Titulaire sous les ordres de Luis Enrique cette saison, Warren Zaïre-Emery franchit les étapes à une vitesse impressionnante à tel point qu’il ne passe pas inaperçu sur le marché des transferts. Cet été, Pep Guardiola, le manager de Manchester City, a tenté de le convaincre de venir briller en Premier League. Le Borussia Dortmund, le Bayern Munich et la Juventus Turin ont également essayé d’attirer le prodige parisien. D’où les discussions entamées par ses dirigeants pour prolonger son contrat.

En effet, selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos discutent actuellement une prolongation longue durée avec Warren Zaïre-Emery, dont l’actuel bail court jusqu’en juin 2025. Un accord pourrait rapidement tomber puisque le principal concerné assure que son « rêve c’était de jouer au PSG, de faire toute ma carrière au PSG et gagner tous les trophées possibles. »