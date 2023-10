Avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, le PSG n’est pas à la recherche d’un numéro 9 pour le moment, mais Mario Balotelli serait prêt à venir à une seule condition.

Mercato PSG : Mario Balotelli prêt à venir pour 10M€

Actuellement à Adana Demirspor en Turquie, Mario Balotelli poursuit sa carrière en Europe. À 33 ans, le sulfureux attaquant de 33 ans se voit même encore capable d’évoluer à nouveau dans un grand club qui dispute la Ligue des Champions, notamment la Ligue des Champions. Notamment, le Paris Saint-Germain. Pas forcément intéressé, l’ancien buteur de l’OGC Nice et de l’Olympique de Marseille reconnaît toutefois qu’une proposition de 10 millions d’euros pourrait très bien suffire pour lui faire changer d’avis concernant un retour en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes.

« Si le PSG m’appelle demain, est-ce que j’irai ? Non, absolument pas. J’ai joué à Nice, j’ai joué à Marseille, je n’irai jamais au PSG. S’ils me proposent 10 millions ? À 10 millions oui… Même si l’équipe d’Enock (son frère) m’appelle et me donne 10 millions, j’irai jouer avec mon frère. J’ai du respect pour eux, mais les pauvres ont Enock pour marquer des buts contre leur camp », a déclaré l’ex-international italien au micro de TV Play, sourire aux lèvres.

Mario Balotelli prépare sa reconversion

Personnage atypique du football européen de ces quinze dernières années, Mario Balotelli a fait le tour du vieux continent. De ses débuts prometteurs en Italie aux sommets en Premier League avec Manchester City à ses frasques l'ayant écarté du plus haut niveau durant des années, en passant par des rebonds intéressants en Ligue 1 du côté de l'OGC Nice et de l’Olympique de Marseille, Super Mario continue de faire parler de lui. De retour en Turquie, précisément à Adana Demirspor, l’ancien protégé de Patrick Vieira prépare déjà sa reconversion. En effet, comme beaucoup d’anciens footballeurs, Balotelli intervient sur des plateaux ou sur des chaînes Twitch, se faisant remarquer pour ses punchlines propres à lui.