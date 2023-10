En marge du choc contre Brighton, une réunion décisive est prévue ce jeudi entre les dirigeants de l’OM. Javier Ribalta n’est pas à l’abri d’un départ.

OM : Javier Ribalta, un avenir incertain à Marseille

Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à affronter ce jeudi soir Brighton dans le cadre de la deuxième journée de Ligue Europa, les lignes bougent en interne. Le club phocéen sort d’une période très mouvementée, marquée par une crise institutionnelle et un changement d’entraîneur. Moins de trois mois après son arrivée, Marcelino a démissionné de son poste, suite aux tensions avec les supporters. Il a été remplacé dans la foulée par Gennaro Gattuso.

De son côté, Pablo Longoria était lui aussi proche de la sortie. Mis en retrait provisoire du directoire de l’OM, le dirigeant espagnol a pris quelques jours afin d’analyser les tensions avec les supporters avant d’annoncer qu’il resterait en place à son poste. Par contre, la donne est différente pour son directeur de football, Javier Ribalta, qui s’est écarté de l’OM ces derniers jours et n’est pas certain de rester à son poste sur le long terme. C’est donc dans cette ambiance délicate que la direction de l’OM organise une réunion décisive.

Nouvelle réunion décisive à l'Olympique de Marseille

L’Équipe révèle en effet que plusieurs dirigeants marseillais, dont Pablo Longoria, Pedro Iriondo, Stéphane Tessier et Javier Ribalta se rencontreront ce jeudi pour évoquer plusieurs dossiers sensibles. Cette rencontre au sommet sera l’occasion d’aborder différents sujets, y compris la manière dont l’OM gère les tensions avec les supporters et sa récente crise institutionnelle, quitte à préparer un éventuel départ de Javier Ribalta ?

Le quotidien sportif assure pour le moment que le directeur de football de l’OM ne sera pas au stade ce jeudi pour le match contre Brighton. Son absence au Vélodrome est-elle signe de son éloignement de Marseille ? Les salariés du club et les observateurs de l’OM suivront de très près l’issue de cette réunion. En attendant, Gennaro Gattusoet ses hommes sont déterminés à s’imposer ce jeudi face à Brighton. Cette rencontre sera la grande première du coach italien devant le public marseillais et elle aura lieu dans un stade Vélodrome à guichets fermés, où plus de 63 000 spectateurs sont attendus pour ce choc.