Malgré la débâcle du PSG à Newcastle, Warren Zaïre-Emery a tiré son épingle du jeu. Et cela pourrait lui valoir une incroyable promotion à seulement 17 ans.

Warren Zaïre-Emery proche de l’équipe de France

Titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison et l’avènement de Luis Enrique sur le banc, Warren Zaïre-Emery a été convoqué pour la seconde fois en équipe de France Espoirs par Thierry Henry pour le rassemblement d’octobre. Toutefois, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, estime que le jeune milieu de terrain du Paris SG n'est pas très loin de rejoindre ses coéquipiers Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Presnel Kimpembe chez les A.

« Warren, ce qu'il réalise depuis le début de saison pouvait être surprenant au départ. Évidemment, j'échange avec "Titi" par rapport à ce qu'il a fait avec les Espoirs. C'est potentiellement très intéressant. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, il est en capacité potentiellement d'être dans cette liste. Avec un rôle peut-être en dessous de ce qu'il a au PSG et en Espoirs. La priorité, je la laisse à "Titi" et aux Espoirs. Mais s'il continue comme ça, c'est un candidat sérieux pour avoir un rôle au milieu de terrain. De par ce qu'il réalise, avec une maturité incroyable », s’est enflammé Didier Deschamps. Et Thierry Henry n’y verrait aucun problème.

Thierry Henry subjugué par Warren Zaïre-Emery

À quelques mois de l'Euro 2024, Warren Zaïre-Emery peut donc y croire sérieusement. À la suite du sélectionneur de l’équipe première, Didier Deschamps, le manager des Espoirs Thierry Henry est lui aussi sous le charme du Titi parisien. Pour le technicien français, ce que fait Zaïre-Emery en ce moment sous les couleurs du Paris Saint-Germain est tout simplement aberrant.

Le voir chez les A avec Deschamps ne serait pas une surprise pour l’ex-mythique attaquant des Bleus et d’Arsenal ne serait même pas surpris. Bien au contraire. « J’ai entendu ce que le coach a dit. J'ai entendu ses mots, qui sont mérités. Quand Deschamps sentira que c'est le moment d'appeler Warren, je serai vraiment content pour Warren. Je pense que tout le monde sera content pour lui. C'est vraiment un joueur à part », a déclaré coach Henry au micro de La Chaîne L’Équipe.