Le match nul frustrant contre Brighton (2-2) en Europa League a visiblement laissé des traces à l’OM. La liste des forfaits s’allonge pour Gennaro Gattuso.

OM : Vers trois nouvelles absences pour Gennaro Gattuso

Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso, espérait bien enflammer le public du Vélodrome ce jeudi soir. Et cela a eu lieu pendant la première partie du match contre Brighton en Ligue Europa. Les Phocéens sont bien rentrés dans leur match en confirmant leurs efforts avec deux buts en l’espace de deux minutes (19e et 20e). Une explosion de joie retentissait alors dans les tribunes.

Tout semblait réussir à Gennaro Gattuso qui réalisait des débuts remarquables au Vélodrome en tant que nouvel entraîneur de l’OM. Mais tout a basculé au retour des vestiaires, où Ansu Fati et ses coéquipiers se sont davantage exprimés et sont revenus au score (2-2) dans les derniers instants du match. Un résultat très décevant pour l’OM qui n’aura pas su tenir son avantage face à Brighton. Les Marseillais peuvent donc nourrir des regrets, d’autant plus qu’ils ne sont pas sortis indemnes de la rencontre.

Renan Lodi suspendu, Jordan Vertout et Samuel Gigot incertains face au Havre

Auteur du second but de l’OM, Jordan Veretout a été victime d'un souci musculaire lors du match contre Brighton et a dû céder sa place à Azzedine Ounahi (21e). Et les dernières nouvelles concernant son état de santé ne sont pas très rassurantes. La Minute OM indique que le milieu de terrain français sera probablement forfait pour le prochain match de Marseille contre Le Havre prévu ce dimanche.

Jordan Veretout devra passer des examens pour connaître la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Mais les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là pour l’OM. Touché à une côte, Samuel Gigot n’était pas sur la feuille de match contre Brighton. Toujours selon la source, le défenseur français manquera lui aussi le match contre le Havre. Idem pour Renan Lodi qui est suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

L’entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso, est ainsi confronté à un véritable casse-tête. Il devra trouver la solution pour ramener un bon résultat contre le HAC, malgré ces absences. Il pourrait tout de même compter sur Geoffrey Kondogbia, qui devrait reprendre le chemin de l’entraînement dès cette semaine. L’OM devra vite réagir contre le Havre et mettre un terme à sa série de six matchs consécutifs sans victoires, toutes compétitions confondues.