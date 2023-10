Arrivé cet été au RC Lens, Elye Wahi s'est exprimé dans un entretien accordé à la Ligue 1, et a révélé être impressionné par l'un de ses coéquipiers.

RC Lens : Elye Wahi commence à s'imposer au RC Lens

Recruté contre une somme de 35 millions d'euros cet été, Elye Wahi commence petit à petit à faire oublier Loïs Openda sur le front de l'attaque. Si ses premiers matchs ont été légèrement difficiles, l'ancien attaquant du MHSC a trouvé les filets lors des deux dernières rencontres des Sang et Or, à Strasbourg le week-end dernier, et face à Arsenal mardi soir en Ligue des Champions dans un stade Bollaert survolté.

Des débuts prometteurs qui laissent à penser que ce jeune garçon va réussir à faire quelque chose de grand au RC Lens. Pour être performant sur le terrain, le jeune international espoir s'inspire des plus grands, dont notamment un certain Didier Drogba comme il l'a révélé dans un entretien accordé au site officiel de la Ligue 1. "Didier Drogba ! Quand j’étais jeune, je l’ai beaucoup regardé, que ce soit des vidéos ou pendant des matchs."

Kevin Danso, une force de la nature selon Elye Wahi

En ce qui concerne ses coéquipiers, Elye Wahi a indiqué qu'un joueur l'impressionnait beaucoup actuellement. En effet, Kevin Danso, auteur d'une performance XXL cette semaine en Ligue des Champions, a visiblement laissé bouche bée l'attaquant français. "Dans le même genre, il y a aussi Kevin Danso, qui est désormais mon coéquipier avec Lens. Ce sont des forces de la nature, des mecs qui défendent bien et qui sont durs à bouger." Voilà des déclarations qui devraient faire plaisir au défenseur autrichien, et renforcer encore plus la relation entre les deux hommes au sein du vestiaire lensois.