Alors que le capitanat de Marquinhos ne fait pas l’unanimité, le PSG pourrait désigner un nouveau porteur du brassard. Un nom émergerait déjà en interne.

PSG : Marquinhos psychologiquement

D’après le journal L’Équipe, les départs de Marco Verratti et Neymar, dont il était très proche dans le vestiaire, ont sérieusement touché Marquinhos. Dans le vestiaire, il se retrouverait désormais quelque peu isolé. De plus, les deux votes pour élire le capitaine, d'abord à main levée, puis à bulletin secret, n'ont pas aidé à forcément le renforcer mentalement. Des petits éléments venant qui auraient ainsi pu jouer sur ses performances sur le terrain. Dans tous les cas, le défenseur central de 29 ans, souvent critiqué pour être fragile mentalement, n'affiche pas sa meilleure condition psychologique en ce début de saison.

Face à Newcastle, mercredi soir en Ligue des Champions, l’international brésilien s'est une nouvelle fois retrouvé sur le devant de la scène suite à une grossière erreur ayant amené l'ouverture du score des Magpies. Le début d'une soirée cauchemardesque qui s'est terminée par une lourde défaite à St James’ Park (4-1). Marquinhos montre des signes de fragilité mentale en ce début de saison, laissant planer des doutes quant à sa condition psychologique, et en interne, un nom sort du lot qui pourrait bien prendre sa place.

Lucas Hernandez, nouveau capitaine du Paris SG ?

Arrivé cet été et unique buteur du PSG face à Newcastle, Lucas Hernandez est en train de s'affirmer dans le vestiaire alors que les résultats de l’équipe de Luis Enrique sont encore moyens. D’ailleurs, c’est l’ancien défenseur du Bayern Munich qui a pris la parole devant les médias après la rencontre. Et pour cause, à en croire RMC Sport, l’international français de 27 ans prend de plus en plus de place dans le vestiaire parisien.

Toujours selon la même source, c’est le natif de Marseille qui a parlé dans le vestiaire pour remobiliser ses coéquipiers après la débâcle à St James’ Park. Recruté cet été en provenance du Bayern Munich contre un chèque de 45 millions d’euros, Lucas Hernandez s'est déjà imposé comme un cadre en interne, au point qu'au du club, certains voient d'un très bon œil le fait qu'il fasse partie des capitaines.