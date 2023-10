L'entraîneur du RC Strasbourg, Patrick Vieira est particulièrement remonté après la défaite contre le FC Nantes. Découvrez pourquoi dans cet article.

RC Strasbourg : Le RCSA a joué son « plus mauvais match » selon Patrick Vieira

Une nuit agitée au RC Strasbourg. Après la défaite à domicile contre Nantes vendredi (1-2), difficile pour Patrick Vieira de fermer l'oeil. L'entraîneur du club alsacien était très remonté contre ses joueurs, après une prestation qu'il juge catastrophique. « Du début jusqu'à la fin, on n'a pas montré grand chose. C'est le plus mauvais match depuis que je suis là » a-t-il réagi à chaud après la rencontre, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Si le champion du monde français est particulièrement inquiet, c'est parce qu'il n'a pas reconnu son équipe. « On a manqué de trop d'éléments de base pour pouvoir rivaliser. On a manqué de personnalité dans la prise de décision pour sortir le ballon de derrière. On n'a pas pris assez de risques, comme si on était en manque de confiance. On a manqué de rythme, de courage » a-t-il analysé.

Un calendrier difficile dans les semaines à venir

Avec cette défaite, la deuxième consécutive en Ligue 1, on peut se demander si le RCSA va revoir ses objectifs. Après le rachat et 2 victoires sur les 3 premières rencontres de championnat, le club alsacien visait logiquement la première moitié de tableau. Cependant, il pourrait glisser dans la seconde partie à l'issue de la 8ème journée. Avec 10 points au compteur, le RCSA (9ème) est sous la menace de nombreux concurrents. À titre informatif, le FC Lorient (16ème) n'est qu'à 4 longueurs alors qu'il n'a pas encore joué ce week-end.

Pour Patrick Vieira, il faut tirer la sonnette d'alarme dès maintenant. D'autant que les Strasbourgeois vont devoir affronter le PSG, le Stade Rennais et le Stade Brestois au cours des 4 prochains matchs. Trois équipes en forme en Ligue 1. La trêve internationale, qui interviendra dès lundi prochain, arrive à pic pour faire le point.