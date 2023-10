C’est la désillusion pour l’ASSE qui recevait l’AC Ajaccio (0-0) ce samedi, dans le cadre de la 10e journée de Ligue 2. L’objectif de basculer parmi les 3 premiers du classement a été un échec pour l’As Saint-Étienne, la faute à une équipe corse déterminée à ramener le point du match nul.

L'ASSE tenue en échec à domicile par Ajaccio

Le match de l’As Saint-Étienne au Stade Geoffroy-Guichard ne s’est pas déroulé comme l’espéraient les supporters stéphanois. Tous espéraient faire de ce rendez-vous à domicile celui lors duquel les joueurs de Laurent Batlles basculent dans le top 3 de Ligue 2 que non. L’ASSE n’a pu enchainer une cinquième victoire qui lui aurait fait un grand bien dans la course à la montée en Ligue 1, son objectif de la saison.

La soirée a débuté par une mauvaise nouvelle, la blessure de Stéphane Diarra dès la 29e minute du match, remplacé ensuite par Mahmoud Bentayg. Ce coup dur a surement déjoué les plans de l’entraîneur de l’ASSE dont l’équipe a éprouvé du mal à refaire surface dans la première période du match, dominée par des Ajacciens qui n’arrivaient pas non plus à concrétiser leurs occasions de but.

Mathieu Cafaro aurait pu changer le cours du match s’il avait marqué après avoir pénétré dans la surface de réparation d’Ajaccio à la 32e minute de la rencontre. La seconde mi-temps sera plus chaude pour les Verts puisque AC Ajaccio est revenu fort avec la percée de Vincent Marchetti 2 minutes après le coup d’envoi. Anthony Briançon a bien joué de son physique pour calmer les ardeurs des Corses sur ce coup.

Il faut savoir qu’Ajaccio n’a jamais gagné de match face à l’As Saint-Étienne au stade Geoffroy-Guichard en 14 rencontres (3 nuls, 11 défaites). Les supporters stéphanois ont beau donner de la voix, la 12e victoire des Verts à domicile face à ce visiteur ne viendra jamais. Les Ajacciens ont même clairement été les plus dangereux dans cette rencontre avec la tête de Touzghar sur le poteau qui aurait pu offrir la victoire à son équipe.

Mais comme disent les anciens, si vous ne pouvez pas remporter un match, au moins ne le perdez pas. Voilà qui permet à Sainté de prendre le point du nul. Toujours aux trousses des 4 premiers, l’ASSE se donne une nouvelle chance d’intégrer le top 3 de la Ligue 2 lors de la prochaine journée.