Après le coup de sang de Luis Enrique au Roazhon Park, dimanche, après le match face au Stade Rennais, contre Alexandre Ruiz, le journaliste de Free Ligue 1 est revenu sur cet épisode.

Luis Enrique humilie Alexandre Ruiz en direct

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain s'est largement imposé sur la pelouse du Stade Rennais (3-1)) en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Malgré ce succès, l’entraîneur du club de la capitale Luis Enrique était très irrité en zone mixte, notamment après une question du journaliste Alexandre Ruiz sur le plateau de Free Ligue 1.

« Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. Toutes les interviews ! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial. Un jour, on a gagné 4-1 et il m’a dit qu’on méritait de perdre », a lancé le coach espagnol, interviewé sur le bord de la pelouse du Roazhon Park. Et le moins que l’on peut dire, c’est que le journaliste de Free Ligue 1 n’a pas du tout digéré ces propos du successeur de Christophe Galtier.

Alexandre Ruiz : « Ça m’a un peu égratigné »

Invité à réagir sur les antennes de RMC lors de Rothen s’enflamme, le journaliste de Free Ligue 1 Alexandre Ruiz a tout déballé sur son altercation avec Luis Enrique en commençant par la genèse du problème.

« Il y a beaucoup de choses dans tout ça. Pour revenir à la genèse qui est ce match face à Lyon (…) Quand on se retrouve au terme de la rencontre face à Lyon, vous le savez, on dispose de trois minutes (…) Je précise dans l’entrée avec Luis Enrique « Quatre buts, super match, ok victoire ». Et je passe pour lui dire derrière avec le temps qui nous est imparti, d’aller chercher quel est l’objet de son travail dans les jours à venir pour préparer le match suivant », explique l'ancien présentateur de BeIn Sports.

Puis d’ajouter : « donc je lui dis, avec les experts, « on a vu des détails avec notamment les ballons dans le dos de Marquinhos, Skriniar et compagnie et d’un super Donnarumma qui fait que le fait de l’avoir autant vu, montre qu’il y a quelques failles sur lesquelles on peut aller travailler ». Ça en fait, il ne l’a pas digéré ou mal interprété. Et de ce moment- là, il l’a gardé en tête. Et on s’est retrouvé hier. »

Revenant sur l’épisode, Ruiz ne cache pas qu’il n’a pas apprécié l’attitude de Luis Enrique. « Je lui pose cette question avec respect, et là il se tourne vers Ludo (Giuly, consultant du diffuseur, NDLR) en lui parlant seulement. Pardon, ce n’est pas une position de respect, ça m’a un peu égratigné. On a aussi une mission d’explication », a-t-il réagi.